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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Хато повторил достижение Зеедорфа 30-летней давности

22 Мая 2023 • 02:02 Комментировать
Аякс
3:1
Утрехт
окончен

В тридцать третьем туре чемпионата Нидерландов «Аякс» переиграл «Утрехт» со счетом 3:1, а 17-летний вундеркинд Йоррел Хато вышел на поле в стартовом составе и провел свой десятый матч в составе амстердамского клуба.

Несмотря на то, что через «Аякс» прошло бесчисленное количество молодых дарований, Хато - второй в смысле молодости игрок за всю историю клуба, который сыграл десять матчей. С ним это случилось в 17 лет и 75 дней - лишь знаменитый полузащитник Кларенс Зеедорф в апреле 1993 года сыграл свой десятый матч в составе амстердамского клуба в еще более юном возрасте - 17 лет и три дня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Йоррел Хато
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