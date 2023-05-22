Хато повторил достижение Зеедорфа 30-летней давности

В тридцать третьем туре чемпионата Нидерландов «Аякс» переиграл «Утрехт» со счетом 3:1, а 17-летний вундеркинд Йоррел Хато вышел на поле в стартовом составе и провел свой десятый матч в составе амстердамского клуба.

Несмотря на то, что через «Аякс» прошло бесчисленное количество молодых дарований, Хато - второй в смысле молодости игрок за всю историю клуба, который сыграл десять матчей. С ним это случилось в 17 лет и 75 дней - лишь знаменитый полузащитник Кларенс Зеедорф в апреле 1993 года сыграл свой десятый матч в составе амстердамского клуба в еще более юном возрасте - 17 лет и три дня.