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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» и «Аякс» отпраздновали победы, ПСВ едва не проиграл

21 Мая 2023 • 17:39 Комментировать
Аякс
3:1
Утрехт
окончен

В чемпионате Нидерландов сыграны матчи предпоследнего тура. Досрочно лучшая команда, «Фейеноорд», в гостях здорово действовала против «Эммена» и добыла волевую победу - 3:1. ПСВ в концовке отыграл два мяча у «Херенвена» и ушел от поражения - 3:3. «Аякс» был сильнее «Утрехта» (3:1) и если в последнем туре отыграет три очка у ПСВ, финиширует вторым.

Протокол игры  
Аякс3:1Утрехт
(1:0) Бергвейн Стевен20'  
  49'Дувикас Анастасиос (1:1)
(2:1) Бробби Брайан68'  
(3:1) Классен Дэви90'  
Рульи ХеронимоРенсх ДевайнТимбер ЮрриенХато ЙоррельВейндал Оуэн 67' (Классен Дэви ( 67') Альварес ЭдсонТейлор КеннетКудус МохаммедБергвейн СтевенТадич ДушанБробби Брайан 83' (Годс Мика ( 83')
Запасные: Регер ЮриУгелумба КэлвинСтекеленбург МартенСанчес ХорхеГриллич ФлорианВос СилваноАэртссен ОливьеБас ЮриЛукка ЛоренцоПасвер Ремко
Баркас ВасилисКлейбер Шон 64' (Тер Авест Хидде ( 64') Ван дер Хорн Майк 79' (Клюйверт Рубен ( 79') Виргевер НикВан дер Марел МаркТоорнстра ЙенсБоздоган ДжанБауссайд Отман 64' (Йенсен Виктор ( 64') Ван де Стрек СандерБут Тейлор 72' (Лабьяд Закария ( 72') Дувикас Анастасиос  75'
Запасные: Де Кейзер ФабианРамселар БартСент Джейго ТоммиШейн Рокко РобертНейхейс ТейменМаэда Наоки
21 мая. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры 
ПСВ3:3Херенвен
(1:0) Сангаре Ибрахим 14'  
  33' Ван Эвейк Милан (1:1)
  45' Колассен Антуан (1:2)
  58' Колассен Антуан (1:3)
(2:3) Де Йонг Люк 79'  
(3:3) Симонс Хави 86'  
Бенитес Вальтер  Мвене Филлипп   65'  Рамальо Андре   77'  Брэнтуэйт Джерред  Ван Анхольт Патрик   69' (Бакайоко Жоан (   69' Веерман Йоэй  Сангаре Ибрахим  Эль-Гази Анвар   55' (Силва Фабио (   55' Тиль Гус   55' (Азар Торган (   55'   90' Симонс Хави  Де Йонг Люк
Запасные: Дроммел Йоэл  Ватерман Бой  Сайбари Исмаэль  Тезе Джордан  Гутьеррес Эрик  Боскальи Оливье
Маус Ксавье  Ван Эвейк Милан  Брума Джеффри   85'  Ван Оттеле Сюб  Кёлерт Матс   71'  Хайе Том  Ольссон Симон   61' (Халилович Тибор (   61' Тахири Анас  Колассен Антуан   74' (Ван Амерсфоорт Пелле (   74' Ван Хойдонк Сидней   90' (Daniel Seland Karlsbakk (   90' Сахрауи Осам
Запасные: Alexander Timossi Andersson  Али Хусейн  Кайб Рами  Клавербур Бернт  Беккема Ян  Хаяль Рами
 21 мая. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Протокол игры 
Эммен1:3Фейеноорд
(1:0) Живкович Рицхайро 15'  
  30' Идрисси Уссама (1:1)
  80' Перейра Данило II (1:2)
  86' Перейра Данило II (1:3)
Ван дер Харт Микки  Те Вирик Мик  Араухо Мигель  Велдмате Йерун  Бюрнет Лоренцо   76' (Дирксен Юлиюс (   76' Веендорп Кезиа   46' (Влак Яри (   46' Эль-Мессауди Ахмед   46' (Бернаду Лукас (   46' Ромени Оле  Димерс Марк  Антониссе Джереми   67' (Дарфалу Усама (   67' Живкович Рицхайро   36'   83' (Ассехнун Джасин-Амин (   83')
Запасные: Шолте Бен  Бушуари Мохамед  Вос Деннис  Хейлен Майкл  Ван Дорп Киан  Элсхлягель Эрик  Туфики Аззеддин
Бейло Юстин  Гертрейда Лютсхарел  Виффер Матс   45'  Ганцко Давид  Хартман Квилиндси   84' (Лопес Маркос IV (   84' Тимбер Квинтен   58' (Дилросун Джавайро (   58' Кекчю Оркун  Пайшао Игор   58' (Касанвирджо Нерайшо (   58' Шиманьски Себастьян   67' (Перейра Данило II (   67' Идрисси Уссама   58' (Джаханбахш Алиреза (   58' Хименес Сантьяго Томас   36'
Запасные: Ezequiel Bullaude  Расмуссен Якоб  Марсиано Офир  Таабуни Мохамед  Велленройтер Тимон
 21 мая. Стадион "De Oude Meerdijk".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд ПСВ
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