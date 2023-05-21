«Фейеноорд» и «Аякс» отпраздновали победы, ПСВ едва не проиграл

В чемпионате Нидерландов сыграны матчи предпоследнего тура. Досрочно лучшая команда, «Фейеноорд», в гостях здорово действовала против «Эммена» и добыла волевую победу - 3:1. ПСВ в концовке отыграл два мяча у «Херенвена» и ушел от поражения - 3:3. «Аякс» был сильнее «Утрехта» (3:1) и если в последнем туре отыграет три очка у ПСВ, финиширует вторым.
Протокол игры
|(1:0) Бергвейн Стевен20'
|49'Дувикас Анастасиос (1:1)
|(2:1) Бробби Брайан68'
|(3:1) Классен Дэви90'
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн•Тимбер Юрриен•Хато Йоррель•Вейндал Оуэн67' (Классен Дэви (67') •Альварес Эдсон•Тейлор Кеннет•Кудус Мохаммед•Бергвейн Стевен•Тадич Душан•Бробби Брайан83' (Годс Мика (83')
Баркас Василис•Клейбер Шон64' (Тер Авест Хидде (64') •Ван дер Хорн Майк79' (Клюйверт Рубен (79') •Виргевер Ник•Ван дер Марел Марк•Тоорнстра Йенс•Боздоган Джан•Бауссайд Отман64' (Йенсен Виктор (64') •Ван де Стрек Сандер•Бут Тейлор72' (Лабьяд Закария (72') •Дувикас Анастасиос 75'
21 мая. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|(1:0) Сангаре Ибрахим 14'
|33' Ван Эвейк Милан (1:1)
|45' Колассен Антуан (1:2)
|58' Колассен Антуан (1:3)
|(2:3) Де Йонг Люк 79'
|(3:3) Симонс Хави 86'
Бенитес Вальтер • Мвене Филлипп • 65'Рамальо Андре • 77'Брэнтуэйт Джерред • Ван Анхольт Патрик 69' ( Бакайоко Жоан ( 69') • Веерман Йоэй • Сангаре Ибрахим • Эль-Гази Анвар 55' ( Силва Фабио ( 55') • Тиль Гус 55' ( Азар Торган ( 55' ) • 90'Симонс Хави • Де Йонг Люк
Запасные: Дроммел Йоэл • Ватерман Бой • Сайбари Исмаэль • Тезе Джордан • Гутьеррес Эрик • Боскальи Оливье
Маус Ксавье • Ван Эвейк Милан • Брума Джеффри • 85'Ван Оттеле Сюб • Кёлерт Матс • 71'Хайе Том • Ольссон Симон 61' ( Халилович Тибор ( 61') • Тахири Анас • Колассен Антуан 74' ( Ван Амерсфоорт Пелле ( 74') • Ван Хойдонк Сидней 90' ( Daniel Seland Karlsbakk ( 90') • Сахрауи Осам
Запасные: Alexander Timossi Andersson • Али Хусейн • Кайб Рами • Клавербур Бернт • Беккема Ян • Хаяль Рами
21 мая. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Протокол игры
|(1:0) Живкович Рицхайро 15'
|30' Идрисси Уссама (1:1)
|80' Перейра Данило II (1:2)
|86' Перейра Данило II (1:3)
Ван дер Харт Микки • Те Вирик Мик • Араухо Мигель • Велдмате Йерун • Бюрнет Лоренцо 76' ( Дирксен Юлиюс ( 76') • Веендорп Кезиа 46' ( Влак Яри ( 46') • Эль-Мессауди Ахмед 46' ( Бернаду Лукас ( 46') • Ромени Оле • Димерс Марк • Антониссе Джереми 67' ( Дарфалу Усама ( 67') • Живкович Рицхайро 36' 83' ( Ассехнун Джасин-Амин ( 83')
Запасные: Шолте Бен • Бушуари Мохамед • Вос Деннис • Хейлен Майкл • Ван Дорп Киан • Элсхлягель Эрик • Туфики Аззеддин
Бейло Юстин • Гертрейда Лютсхарел • Виффер Матс • 45'Ганцко Давид • Хартман Квилиндси 84' ( Лопес Маркос IV ( 84') • Тимбер Квинтен 58' ( Дилросун Джавайро ( 58') • Кекчю Оркун • Пайшао Игор 58' ( Касанвирджо Нерайшо ( 58') • Шиманьски Себастьян 67' ( Перейра Данило II ( 67') • Идрисси Уссама 58' ( Джаханбахш Алиреза ( 58') • Хименес Сантьяго Томас 36'
Запасные: Ezequiel Bullaude • Расмуссен Якоб • Марсиано Офир • Таабуни Мохамед • Велленройтер Тимон
21 мая. Стадион "De Oude Meerdijk".
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