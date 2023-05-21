«Фейеноорд» и «Аякс» отпраздновали победы, ПСВ едва не проиграл

В чемпионате Нидерландов сыграны матчи предпоследнего тура. Досрочно лучшая команда, «Фейеноорд», в гостях здорово действовала против «Эммена» и добыла волевую победу - 3:1. ПСВ в концовке отыграл два мяча у «Херенвена» и ушел от поражения - 3:3. «Аякс» был сильнее «Утрехта» (3:1) и если в последнем туре отыграет три очка у ПСВ, финиширует вторым.