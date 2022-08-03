У Мертенса появился новый вариант продолжения карьеры

Турецкий «Галатасарай» предложил контракт бывшему нападающему «Наполи» Дрису Мертенсу.

35-летний бельгиец, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Наполи», пока не согласовал условия перехода в «Галатасарай» – гранду турецкого футбола придётся улучшить предложение, чтобы убедить игрока, сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио. По данным источника, Мертенс намерен зарабатывать в новом клубе порядка 5 млн евро в год. К кандидатуре опытного нападающего также присматриваются французский «Марсель» и нидерландский «Аякс».

Дрис Мертенс провёл в «Наполи» девять лет, став лучшим бомбардиром в истории клуба со 148 забитыми мячами.