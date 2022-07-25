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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Сеферович забил в своём первом же матче за «Галатасарай»

25 Июля 2022 • 23:09 Комментировать
Антальяспор
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Галатасарай
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07.08 21:45

Швейцарский форвард Харис Сеферович сменил лиссабонскую «Бенфику» на турецкий «Гаталасарай», стамбульцы арендовали его, и Сеферович тут же принялся за дело - доказывать, что деньги в него вложены не зря. «Галатасарай» встретился с «Касымпаша», стамбульцы выиграли со счетом 2:1, и 30-летний Сеферович забил решающий гол. Судя по всему, у «Галаты» появился очень грозный нападающий, который создаст немало проблем защитника Суперлиги. В первом туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет в гостях с «Антальяспором», матч состоится седьмого августа. В прошлом сезоне «Галатасарай» занял лишь тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Галатасарай Харис Сеферович
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АНТАЛЬЯСПОР ГАЛАТАСАРАЙ
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