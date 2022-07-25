Швейцарский форвард Харис Сеферович сменил лиссабонскую «Бенфику» на турецкий «Гаталасарай», стамбульцы арендовали его, и Сеферович тут же принялся за дело - доказывать, что деньги в него вложены не зря. «Галатасарай» встретился с «Касымпаша», стамбульцы выиграли со счетом 2:1, и 30-летний Сеферович забил решающий гол. Судя по всему, у «Галаты» появился очень грозный нападающий, который создаст немало проблем защитника Суперлиги. В первом туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет в гостях с «Антальяспором», матч состоится седьмого августа. В прошлом сезоне «Галатасарай» занял лишь тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции.
Сеферович забил в своём первом же матче за «Галатасарай»
|Антальяспор
|Галатасарай
|2.85
|3.60
|2.35
07.08 21:45
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