Сеферович забил в своём первом же матче за «Галатасарай»

Швейцарский форвард Харис Сеферович сменил лиссабонскую «Бенфику» на турецкий «Гаталасарай», стамбульцы арендовали его, и Сеферович тут же принялся за дело - доказывать, что деньги в него вложены не зря. «Галатасарай» встретился с «Касымпаша», стамбульцы выиграли со счетом 2:1, и 30-летний Сеферович забил решающий гол. Судя по всему, у «Галаты» появился очень грозный нападающий, который создаст немало проблем защитника Суперлиги. В первом туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет в гостях с «Антальяспором», матч состоится седьмого августа. В прошлом сезоне «Галатасарай» занял лишь тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции.