«Галатасарай» уверен в трансфере нападающего сборной Бельгии

«Галатасарай» уверен в подписании нападающего сборной Бельгии Дриса Мертенса, который находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Наполи». Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

По сведениям источника, турецкий клуб увеличил своё предложение футболисту по зарплате. Теперь бельгийцу было предложено соглашение с годовым окладом в 4 миллиона евро. Срок контракта будет рассчитан до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что хотел сохранить Мертенса в команде.