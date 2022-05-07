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Тальяфико близок к уходу из «Аякса»

07 Мая 2022 • 21:00 Комментировать
АЗ Алкмаар
...
Аякс
4.40 4.15 1.70
Через 16 ч. 37 мин.

Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико с высокой вероятностью окажется в новом клубе этим летом.

Контракт аргентинца с амстердамским клубом истекает через год, но 29-летний игрок, как ожидается, совершит трансфер в ближайшие месяцы. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо. По данным источника, Тальяфико уже получил предложения от трёх зарубежных клубов.

Фулбек сборной Аргентины защищает цвета «Аякса» с 2018 года. На его счету 166 матчей и 15 голов в составе коллектива из столицы Нидерландов.

В январе Тальяфико мог оказаться в «Барселоне», но сделка сорвалась в последний момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Николас Тальяфико
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