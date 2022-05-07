Тальяфико близок к уходу из «Аякса»

Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико с высокой вероятностью окажется в новом клубе этим летом.

Контракт аргентинца с амстердамским клубом истекает через год, но 29-летний игрок, как ожидается, совершит трансфер в ближайшие месяцы. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо. По данным источника, Тальяфико уже получил предложения от трёх зарубежных клубов.

Фулбек сборной Аргентины защищает цвета «Аякса» с 2018 года. На его счету 166 матчей и 15 голов в составе коллектива из столицы Нидерландов.

В январе Тальяфико мог оказаться в «Барселоне», но сделка сорвалась в последний момент.