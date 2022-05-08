Тальяфико покинет «Аякс»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

Фабрицио Романо написал в своем твиттер-аккаунте, что аргентинский защитник Тальяфико покинет команду в летнее трансферное окно. По информации журналиста, игроку сделали три предложения, клубы не уточняются.

Тальяфико играет за «Аякс» с января 2018 года, перебравшись из аргентинского «Индепендьенте». 29-лентний защитник в этом сезоне принял участие в 27 матчах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах. Стоимость игрока согласно порталу transfermarkt составляет двенадцать миллионов евро.