Защитник «Аякса» может перейти в «Баварию»

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Юррьену Тимберу, сообщает Get Football News с ссылкой на Sky Germany.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба уже провело беседу с с агентами футболиста. Тимбер рассматривается в качестве альтернативы Антонио Рюдигеру и Кевину Шлоттербеку, которые предпочли не переходить в «Баварию».

В текущем сезоне 20-летний голландец провёл в составе «Аякса» 41 матч, забив три мяча и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Тимбера в 30 миллионов евро.