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Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Аякса» может перейти в «Баварию»

04 Мая 2022 • 09:57 Комментировать
АЗ Алкмаар
...
Аякс
4.40 4.10 1.72
08.05 15:30

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Юррьену Тимберу, сообщает Get Football News с ссылкой на Sky Germany.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба уже провело беседу с с агентами футболиста. Тимбер рассматривается в качестве альтернативы Антонио Рюдигеру и Кевину Шлоттербеку, которые предпочли не переходить в «Баварию».

В текущем сезоне 20-летний голландец провёл в составе «Аякса» 41 матч, забив три мяча и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Тимбера в 30 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Юррьен Тимбер
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