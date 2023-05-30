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Чемпионат Германии. Бундеслига

Йоветич объявил о расставании с «Гертой»

30 Мая 2023 • 02:31 Комментировать
Вольфсбург
1:2
Герта
окончен

Черногорский форвард Стеван Йоветич объявил о том, что расстается с берлинской «Гертой». Это связано, известное дело, с тем, что клуб покинул Бундеслигу, заняв последнее место в турнирной таблице. Йоветич объявил о расставании с клубом после двух лет выступлений за него, написал соответствующее сообщение в социальных сетях. Он становится свободным агентом.

- Футбольные таланты Йоветича неоспоримы. Он всегда помогал нам, его техника, его видение игры были очень полезными, - цитирует слова наставника клуба Бенжамина Вебера итальянское новостное агентство ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Стеван Йоветич
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