Йоветич объявил о расставании с «Гертой»

Черногорский форвард Стеван Йоветич объявил о том, что расстается с берлинской «Гертой». Это связано, известное дело, с тем, что клуб покинул Бундеслигу, заняв последнее место в турнирной таблице. Йоветич объявил о расставании с клубом после двух лет выступлений за него, написал соответствующее сообщение в социальных сетях. Он становится свободным агентом.

- Футбольные таланты Йоветича неоспоримы. Он всегда помогал нам, его техника, его видение игры были очень полезными, - цитирует слова наставника клуба Бенжамина Вебера итальянское новостное агентство ITASportPress.