«Вольфсбург» присматривается к Ребичу

Как мы уже сообщали, итальянский «Милан» намерен избавиться от хорватского нападающего Анте Ребича, будучи готовым продать его за 10-15 миллионов евро. Теперь, как сообщает pianetamilan.it, есть и претендент на него - это немецкий «Вольфсбург», которым руководит его соотечественник Нико Ковач, бывший тренер «Баварии». Они уже сотрудничали вместе с другом немецком клубе - «Айнтрахте».

Ребич провел в «Милане» последние четыре сезона, но в последний год заметно сдал и перестал попадать в основной состав.

Напомним, что «волки» финишировали на восьмом месте в недавно завершившемся чемпионате Германии.