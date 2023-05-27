«Герта» напоследок сделала подножку «Вольфсбургу»

«Вольфсбург» претендовал на шестое место в чемпионате Германии, но не смог в последнем туре одолеть вылетающую «Герту». Берлинцы пропустили на второй минуте, но после перерыва ответили парой голов - 2:1.

«Герта» все равно последняя, а вот соперник остался седьмым.