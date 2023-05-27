«Герта» напоследок сделала подножку «Вольфсбургу»

«Вольфсбург» претендовал на шестое место в чемпионате Германии, но не смог в последнем туре одолеть вылетающую «Герту». Берлинцы пропустили на второй минуте, но после перерыва ответили парой голов - 2:1.
«Герта» все равно последняя, а вот соперник остался седьмым.
Протокол игры
|(1:0) Каминьски Якуб2'
|55'Маза Ибрагим (1:1)
|68'Рихтер Марко (1:2)
Кастельс Коэн•Борнаув Себастьян• 67'Гилавоги Жошуа•Ван де Вен Микки•Баку Ридле•Нмеча Феликс45' (Сванберг Маттиас (45') •Арнольд Максимилиан•Герхардт Янник80' (Dzenan Pejcinovic (80') •Каминьски Якуб66' (Вальдшмидт Лука (66') •Виммер Патрик66' (Паредес Кевин (66') •Винд Йонас80' (Мармуш Омар (80')
Запасные: Коцца Николя•Перван Павао•Фишер Килиан•Франич Бартол
Эрнст Тьярк•Кенни Джонджо• 45'Клеменс Паскаль•Кемпф Марк-Оливер•Платтенхардт Марвин 48'63' (Пекарик Петер (63') •Тусар Люка•Бутьюс Жан-Поль• 90'Рихтер Марко 90'90' (Айтшбергер Юлиан (90') •Сердар Суат 44'46' (Маза Ибрагим (46') •Нганкам Жессик46' (Шерхант Дерри (46') •Нидерлехнер Флориан71' (Tony Rolke (71')
27 мая. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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