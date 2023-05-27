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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» напоследок сделала подножку «Вольфсбургу»

27 Мая 2023 • 18:30 Комментировать
Вольфсбург
1:2
Герта
окончен

«Вольфсбург» претендовал на шестое место в чемпионате Германии, но не смог в последнем туре одолеть вылетающую «Герту». Берлинцы пропустили на второй минуте, но после перерыва ответили парой голов - 2:1.

«Герта» все равно последняя, а вот соперник остался седьмым.

Протокол игры  
Вольфсбург1:2Герта
(1:0) Каминьски Якуб2'  
  55'Маза Ибрагим (1:1)
  68'Рихтер Марко (1:2)
Кастельс КоэнБорнаув Себастьян  67'Гилавоги ЖошуаВан де Вен МиккиБаку РидлеНмеча Феликс 45' (Сванберг Маттиас ( 45') Арнольд МаксимилианГерхардт Янник 80' (Dzenan Pejcinovic ( 80') Каминьски Якуб 66' (Вальдшмидт Лука ( 66') Виммер Патрик 66' (Паредес Кевин ( 66') Винд Йонас 80' (Мармуш Омар ( 80')
Запасные: Коцца НиколяПерван ПаваоФишер КилианФранич Бартол
Эрнст ТьяркКенни Джонджо  45'Клеменс ПаскальКемпф Марк-ОливерПлаттенхардт Марвин  48' 63' (Пекарик Петер ( 63') Тусар ЛюкаБутьюс Жан-Поль  90'Рихтер Марко  90' 90' (Айтшбергер Юлиан ( 90') Сердар Суат  44' 46' (Маза Ибрагим ( 46') Нганкам Жессик 46' (Шерхант Дерри ( 46') Нидерлехнер Флориан 71' (Tony Rolke ( 71')
Запасные: Стенж ВейтРохель АгустинKiala da SilvaЯрстейн РунеКристенсен ОливерШуньич Иван
27 мая. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Герта Вольфсбург
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