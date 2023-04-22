«Вольфсбург» забил 5 мячей в ворота «Бохума»

«Вольфсбург» с «Бохумом» провели результативный матч 29-го тура чемпионата Германии. «Волки», игравшие в гостях, планомерно наращивали перевес в счете и победили - 5:1. Маттиас Сванберг оформил дубль. Также Йонас Винд не реализовал 11-метровый.
«Вольфсбург» идет на восьмом месте, а соперник - 15-й, всего в двух очках от стыковых матчей.
Протокол игры
|10'Сванберг Маттиас (0:1)
|21'Каминьски Якуб (0:2)
|34'Виммер Патрик (0:3)
|56'Сванберг Маттиас (0:4)
|(1:4) Брошински Мориц68'
|78'Вальдшмидт Лука (1:5)
Риман Мануэль•Осей-Туту Джорди24' (Гамбоа Кристиан (24') •Ордец Иван•Машович Эрхан• 31'Данило Соарес•Лосилья Антони•Патрик Остерхаге46' (Асано Такума (46') •Цоллер Симон65' (Хольтманн Геррит (65') •Штёгер Кевин• 21'Антви-Аджей Кристофер 37'65' (Кунде Пьер (65') •Хофманн Филипп46' (Брошински Мориц (46')
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Борнаув Себастьян46' (Мармуш Омар (46'•Вальдшмидт Лука64') •Лакруа Максанс•Ван де Вен Микки• 85'Сванберг Маттиас67' (Герхардт Янник (67') •Арнольд Максимилиан•Нмеча Феликс•Виммер Патрик 24'46' (Гилавоги Жошуа (46') • 80'Винд Йонас•Каминьски Якуб79' (Коцца Николя (79')
22 апреля. Стадион "Ревирпауэрштадион".
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