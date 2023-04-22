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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» забил 5 мячей в ворота «Бохума»

22 Апреля 2023 • 18:25 Комментировать
Бохум
1:5
Вольфсбург
окончен

«Вольфсбург» с «Бохумом» провели результативный матч 29-го тура чемпионата Германии. «Волки», игравшие в гостях, планомерно наращивали перевес в счете и победили - 5:1. Маттиас Сванберг оформил дубль. Также Йонас Винд не реализовал 11-метровый.

«Вольфсбург» идет на восьмом месте, а соперник - 15-й,  всего в двух очках от стыковых матчей.

Протокол игры  
Бохум1:5Вольфсбург
  10'Сванберг Маттиас (0:1)
  21'Каминьски Якуб (0:2)
  34'Виммер Патрик (0:3)
  56'Сванберг Маттиас (0:4)
(1:4) Брошински Мориц68'  
  78'Вальдшмидт Лука (1:5)
Риман МануэльОсей-Туту Джорди 24' (Гамбоа Кристиан ( 24') Ордец ИванМашович Эрхан  31'Данило СоаресЛосилья АнтониПатрик Остерхаге 46' (Асано Такума ( 46') Цоллер Симон 65' (Хольтманн Геррит ( 65') Штёгер Кевин  21'Антви-Аджей Кристофер  37' 65' (Кунде Пьер ( 65') Хофманн Филипп 46' (Брошински Мориц ( 46')
Запасные: Эссер МихаэльХайнц ДоминикСтафилидис КостасЛабропулос Василис
Кастельс КоэнБаку РидлеБорнаув Себастьян 46' (Мармуш Омар ( 46'Вальдшмидт Лука 64') Лакруа МаксансВан де Вен Микки  85'Сванберг Маттиас 67' (Герхардт Янник ( 67') Арнольд МаксимилианНмеча ФеликсВиммер Патрик  24' 46' (Гилавоги Жошуа ( 46'  80') Винд ЙонасКаминьски Якуб 79' (Коцца Николя ( 79')
Запасные: Шульце ФилиппDzenan PejcinovicАмброс ЛукасПерван Павао
22 апреля. Стадион "Ревирпауэрштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Вольфсбург
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