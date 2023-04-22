«Вольфсбург» забил 5 мячей в ворота «Бохума»

«Вольфсбург» с «Бохумом» провели результативный матч 29-го тура чемпионата Германии. «Волки», игравшие в гостях, планомерно наращивали перевес в счете и победили - 5:1. Маттиас Сванберг оформил дубль. Также Йонас Винд не реализовал 11-метровый.

«Вольфсбург» идет на восьмом месте, а соперник - 15-й, всего в двух очках от стыковых матчей.