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«Вольфсбург» сохраняет интерес к Госенсу

21 Апреля 2023 • 10:15 Комментировать
Бохум
...
Вольфсбург
1 3.00 X 3.55 2 2.30
22.04 16:30

Немецкий «Вольфсбург» сохраняет интерес к крайнему защитнику миланского «Интера» Робину Госенсу. Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что летом «волки» предпримут новые попытки заполучить фуллбека.

Сообщается, что сам Госенс открыт к переходу. Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов евро. Напомним, немецкий защитник присоединился к «Интеру» чуть более года назад из «Аталанты».

В нынешнем сезоне Госенс провёл 26 матчей в чемпионате Италии, где отметился двумя забитыми голами. «Вольфсбург» и ранее пытался приобрести Робина, но клуб не смог согласовать с «Интером» сумму трансфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вольфсбург Робин Госенс
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