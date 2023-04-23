«Вольфсбург» повторил свое рекордное достижение образца чемпионского сезона

Хотя немецкий «Вольфсбург» уже давно не тот, что выигрывал чемпионат Германии и создавал проблемы «Реалу» в Лиге чемпионов, но иногда «волки» еще способны показать свой оскал.

В двадцать девятом туре Бундеслиги «Вольфсбург» обыграл на выезде «Бохум» со счетом 5:1. Это уже третий матч по ходу сезона, в котором «Вольфсбург» забивает пять или более мячей за сезон. В предыдущие разы это было в игре с «Фрайбургом» (6:0) и «Гертой» (5:0) в 16-м, и, соответственно, 17-м туре.

Ранее такое свершение удавалось «Вольфсбургу» лишь в его чемпионский сезон 2008/2009 - тогда команда также забила три раза за сезон пять или более мячей за матч.