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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» повторил свое рекордное достижение образца чемпионского сезона

23 Апреля 2023 • 04:46 Комментировать
Бохум
1:5
Вольфсбург
окончен

Хотя немецкий «Вольфсбург» уже давно не тот, что выигрывал чемпионат Германии и создавал проблемы «Реалу» в Лиге чемпионов, но иногда «волки» еще способны показать свой оскал.

В двадцать девятом туре Бундеслиги «Вольфсбург» обыграл на выезде «Бохум» со счетом 5:1. Это уже третий матч по ходу сезона, в котором «Вольфсбург» забивает пять или более мячей за сезон. В предыдущие разы это было в игре с «Фрайбургом» (6:0) и «Гертой» (5:0)  в 16-м, и, соответственно, 17-м туре.

Ранее такое свершение удавалось «Вольфсбургу» лишь в его чемпионский сезон 2008/2009 - тогда команда также забила три раза за сезон пять или более мячей за матч. 

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Бохум Вольфсбург
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