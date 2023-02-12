Берлинский «Унион» установил клубный рекорд

В матче двадцатого тура чемпионата немецкой Бундеслиги «Унион» съездил в Лейпциг и обыграл там местный «Ред Булл», несмотря на то, что проигрывал после первого тайма. Победа стала для «Униона» уже пятой кряду после возобновления чемпионата - при том, что перед чемпионатом мира у команды был серьезный спад, лишь одно очко в трех матчах.

Серия из пяти победных матчей кряду стала рекордной в истории клуба, так как ранее «Унион» не побеждал в пяти матчах кряду в рамках Бундеслиги. В следующем туре немецкого чемпионата дерзкая команда, преследующая по пятам «Баварию», сыграет дома с «Шальке».