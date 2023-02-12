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Чемпионат Германии. Бундеслига

Берлинский «Унион» установил клубный рекорд

12 Февраля 2023 • 03:25 Комментировать
РБ Лейпциг
1:2
Унион Берлин
окончен

В матче двадцатого тура чемпионата немецкой Бундеслиги «Унион» съездил в Лейпциг и обыграл там местный «Ред Булл», несмотря на то, что проигрывал после первого тайма. Победа стала для «Униона» уже пятой кряду после возобновления чемпионата - при  том, что перед чемпионатом мира у команды был серьезный спад, лишь одно очко в трех матчах.

Серия из пяти победных матчей кряду стала рекордной в истории клуба, так как ранее «Унион» не побеждал в пяти матчах кряду в рамках Бундеслиги. В следующем туре немецкого чемпионата дерзкая команда, преследующая по пятам «Баварию», сыграет дома с «Шальке». 

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин РБ Лейпциг
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