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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Орбан может пропустить ближайший матч «РБ Лейпцига» из-за донорства

07 Февраля 2023 • 15:22 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Унион Берлин
11.02 20:30

Защитник «РБ Лейпцига» Вилли Орбан был выбран в качестве подходящего донора стволовых клеток для человека, болеющего раком крови. Футболист сдаст стволовые клетки 8 февраля. Орбан может пропустить ближайший матч чемпионата Германии против берлинского «Униона», который пройдёт в субботу. Об этом рассказывает пресс-служба «быков».

В сезоне 2022/2023 Вилли Орбан провёл за «РБ Лейпциг» 29 матчей в различных турнирах. В них защитник записал на свой счёт три гола.

Добавим, что «РБ Лейпциг» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Вилли Орбан
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РБ ЛЕЙПЦИГ УНИОН БЕРЛИН
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