​Орбан может пропустить ближайший матч «РБ Лейпцига» из-за донорства

Защитник «РБ Лейпцига» Вилли Орбан был выбран в качестве подходящего донора стволовых клеток для человека, болеющего раком крови. Футболист сдаст стволовые клетки 8 февраля. Орбан может пропустить ближайший матч чемпионата Германии против берлинского «Униона», который пройдёт в субботу. Об этом рассказывает пресс-служба «быков».

В сезоне 2022/2023 Вилли Орбан провёл за «РБ Лейпциг» 29 матчей в различных турнирах. В них защитник записал на свой счёт три гола.

Добавим, что «РБ Лейпциг» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.