Нкунку возобновил тренировки с «РБ Лейпцигом»

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку возобновил тренировки со своей командой. Напомним, француз получил травму в ноябре, из-за которой был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре и несколько недель в придачу.

Нкунку до своей травмы был лучшим бомбардиром Бундеслиги с 12 голами, но недавно нападающий бременского «Вердера» Никлас Фюллькруг вырвался в лидеры, обогнав француза на один мяч.

Напомним, Нкунку со следующего сезона будет выступать в Английской премьер-лиге за лондонский «Челси». Эту информацию успели подтвердить многие авторитетные источники, включая журналиста Фабрицио Романо. Трансфер обойдётся «пенсионерам» в 67 миллионов евро.