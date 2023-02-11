«Унион» одержал волевую победу в матче с «РБ Лейпцигом»

Здорово играющие «РБ Лейпциг» и «Унион» встретились в центральном матче 20-го тура чемпионата Германии. Сегодня команды бились на равных, при этом не слишком часто угрожали чужим воротам. Однако реализация моментов была на высоте. Первый тайм остался за хозяевами благодаря меткому удару от Бенджамина Хенрихса. Соперник отыгрался после перерыва (Яник Хаберер), а реализованный Робином Кнохе пенальти принес победу берлинцам - 2:1.

«Унион» идет в очке позади лидирующей «Баварии», соперник - пятый.