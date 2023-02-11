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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» одержал волевую победу в матче с «РБ Лейпцигом»

11 Февраля 2023 • 22:35 Комментировать
РБ Лейпциг
1:2
Унион Берлин
окончен

Здорово играющие «РБ Лейпциг» и «Унион» встретились в центральном матче 20-го тура чемпионата Германии. Сегодня команды бились на равных, при этом не слишком часто угрожали чужим воротам. Однако реализация моментов была на высоте. Первый тайм остался за хозяевами благодаря меткому удару от Бенджамина Хенрихса. Соперник отыгрался после перерыва (Яник Хаберер), а реализованный Робином Кнохе пенальти принес победу берлинцам - 2:1.

«Унион» идет в очке позади лидирующей «Баварии», соперник - пятый.

Протокол игры  
РБ Лейпциг1:2Унион Берлин
(1:0) Хенрихс Бенджамин24'  
  61'Хаберер Яник (1:1)
  72'Кнохе Робин (1:2)
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед 74' (Поульсен Юссуф ( 74'  88') Клостерманн ЛукасГвардиол ЙошкоХальстенберг Марсель  60' 88' (Раум Давид ( 88') Хенрихс БенджаминЛаймер Конрад 63' (Айдара Амаду ( 63') Шлагер Ксавер  69'Вернер Тимо  81'Собослаи ДоминикАндре Силва 74' (Форсберг Эмиль ( 74')
Запасные: Кампль КевинБа СануссуНюланд ЭрьянОрбан Вилли
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе Робин  57'Лейте Диогу  90'Юранович ЙосипГисельман Нико 80' (Руссийон Жером ( 80') Лайдуни Аисса  65' 87' (Торсби Мортен ( 87') Хедира РаниХаберер Яник 80' (Зегуйн Пауль ( 80') Бекер Шеральдо 63' (Сибачо Жордан ( 63'  90') Бехренс Кевин 63' (Михель Свен ( 63')
Запасные: Баумгартль ТимоТриммель КристоферЛевелинг ДжеймиБуск ЯкобГрилль Леннарт
11 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин РБ Лейпциг
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