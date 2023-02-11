«Унион» одержал волевую победу в матче с «РБ Лейпцигом»

Здорово играющие «РБ Лейпциг» и «Унион» встретились в центральном матче 20-го тура чемпионата Германии. Сегодня команды бились на равных, при этом не слишком часто угрожали чужим воротам. Однако реализация моментов была на высоте. Первый тайм остался за хозяевами благодаря меткому удару от Бенджамина Хенрихса. Соперник отыгрался после перерыва (Яник Хаберер), а реализованный Робином Кнохе пенальти принес победу берлинцам - 2:1.
«Унион» идет в очке позади лидирующей «Баварии», соперник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Хенрихс Бенджамин24'
|61'Хаберер Яник (1:1)
|72'Кнохе Робин (1:2)
Бласвих Янис•Симакан Мохамед74' (Поульсен Юссуф (74') • 88'Клостерманн Лукас•Гвардиол Йошко•Хальстенберг Марсель 60'88' (Раум Давид (88') •Хенрихс Бенджамин•Лаймер Конрад63' (Айдара Амаду (63') •Шлагер Ксавер• 69'Вернер Тимо• 81'Собослаи Доминик•Андре Силва74' (Форсберг Эмиль (74')
Запасные: Кампль Кевин•Ба Сануссу•Нюланд Эрьян•Орбан Вилли
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин• 57'Лейте Диогу• 90'Юранович Йосип•Гисельман Нико80' (Руссийон Жером (80') •Лайдуни Аисса 65'87' (Торсби Мортен (87') •Хедира Рани•Хаберер Яник80' (Зегуйн Пауль (80') •Бекер Шеральдо63' (Сибачо Жордан (63') • 90'Бехренс Кевин63' (Михель Свен (63')
11 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Бан пользователя