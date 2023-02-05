«Айнтрахт» назвал ценник Коло-Муани, на которого претендуют «МЮ», «Милан» и «Бавария»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может быть продан за внушительную сумму.

Немецкий клуб отказался отпускать футболиста сборной Франции в январе, а летом намерен изо всех сил бороться за его сохранение на следующий сезон, несмотря на интерес со стороны грандов. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Экрема Конура, «Айнтрахт» запросит за 24-летнего форварда не менее 100 млн евро. За ситуацией следят мюнхенская «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Рандаль Коло-Муани отметился 12 забитыми мячами и 13 результативными передачами в 27 поединках за франкфуртцев в нынешней кампании.