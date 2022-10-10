Совсем печально идут дела у «Штуттгарта» - одного из немногих клубов, становившихся чемпионом Германии в 21-м веке. После девяти туров немецкой Бундеслиги у «Штуттгарта» лишь пять очков, это единственная команда, которая не выигрывала матч. В последней встрече девятого тура «Штуттгарт» уступил дома с минимальным счетом «выскочке» этого сезона - «Унион Берлин». Как оказалось, это был 26-й домашний матч для «Штуттгарта» в Бундеслиге, в котором команда пропускает гол. Это является повторением анирекорда чемпионата, который впервые был установлен в промежуток с 1970 по 1974 года командой «Рот Вейсс».
«Штуттгарт» установил антирекорд немецкой Бундеслиги
|Штуттгарт
|Унион Берлин
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