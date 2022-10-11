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Чемпионат Германии. Бундеслига

Помощник Тухеля может возглавить «Штуттгарт»

11 Октября 2022 • 11:53 Комментировать
Штуттгарт
0:1
Унион Берлин
окончен

Многолетний помощник Томаса Тухеля Жольт Лёв может получить первое назначение в своей тренерской карьере.

По информации Sky Sport Germany, бывший венгерский футболист может стать главным тренером «Штуттгарта». Более того, сообщается, что Лёв является самым приоритетным вариантом для руководства «красных».

Напомним, что ранее «швабы» разошлись с Пеллегрино Матараццо, который не смог одержать ни одной победы на старте сезона Бундеслиги. Среди других кандидатов на пост наставника «Штуттгарта» выделяется и экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Томас Тухель Жольт Лёв
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