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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» вырвал победу над аутсайдером и подвинул «Фрайбург» с первого места

09 Октября 2022 • 22:33 Комментировать
Штуттгарт
0:1
Унион Берлин
окончен

Девятый тур чемпионата Германии финишировал матчем между «Штуттгартом» из зоны вылета и «Унионом», претендентом на лидерство. Игра получилась очень упорной и равной. Все же в концовке столичная команда смогла выжать максимум из одной атаки, и Пауль Еккель забил важнейший гол в ворота «швабов» - 1:0. «Унион» с 20 очками на два балла опережает идущий на втором месте «Фрайбург».

Протокол игры  
Штуттгарт0:1Унион Берлин
  76'Еккель Пауль (0:1)
Мюллер ФлорианМавропанос КонстантиносЗагаду Дан-Аксель 67' (Соса Борна ( 67') Антон ВальдемарИто Хироки 71' (Штенцель Паскаль ( 71') Каразор Атакан  58' 81' (Пфайффер Лука ( 81') Мвумпа Силас 68' (Фюрих Крис ( 68') Эндо ВатаруАхамада НауируТомаш ТьягуГирасси Серу  78'  82'
Запасные: Нартей НиколасЭглофф ЛилианМийо ЭнцоПереа ХуанБредлов Фабиан
Рённов ФредерикЕккель ПаульКнохе РобинДухи ДанилоРюэрсон ЮлианГисельман Нико  66'Харагути Генки 83' (Пантович Милош ( 83') Хедира Рани  78' 83' (Зегуйн Пауль ( 83'  90') Шефер Андраш 65' (Торсби Мортен ( 65') Бекер Шеральдо 73' (Левелинг Джейми ( 73') Сибачо Жордан 65' (Бехренс Кевин ( 65')
Запасные: Триммель КристоферЛейте ДиогуМихель СвенГрилль Леннарт
09 октября. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

Видео

0:1. Гол Пауля Йеккеля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Пауля Йеккеля (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Штуттгарт Унион Берлин
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