«Унион» вырвал победу над аутсайдером и подвинул «Фрайбург» с первого места

Девятый тур чемпионата Германии финишировал матчем между «Штуттгартом» из зоны вылета и «Унионом», претендентом на лидерство. Игра получилась очень упорной и равной. Все же в концовке столичная команда смогла выжать максимум из одной атаки, и Пауль Еккель забил важнейший гол в ворота «швабов» - 1:0. «Унион» с 20 очками на два балла опережает идущий на втором месте «Фрайбург».
Протокол игры
|76'Еккель Пауль (0:1)
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос•Загаду Дан-Аксель67' (Соса Борна (67') •Антон Вальдемар•Ито Хироки71' (Штенцель Паскаль (71') •Каразор Атакан 58'81' (Пфайффер Лука (81') •Мвумпа Силас68' (Фюрих Крис (68') •Эндо Ватару•Ахамада Науиру•Томаш Тьягу•Гирасси Серу 78' 82'
Рённов Фредерик•Еккель Пауль•Кнохе Робин•Духи Данило•Рюэрсон Юлиан•Гисельман Нико• 66'Харагути Генки83' (Пантович Милош (83') •Хедира Рани 78'83' (Зегуйн Пауль (83') • 90'Шефер Андраш65' (Торсби Мортен (65') •Бекер Шеральдо73' (Левелинг Джейми (73') •Сибачо Жордан65' (Бехренс Кевин (65')
09 октября. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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