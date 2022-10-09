«Унион» вырвал победу над аутсайдером и подвинул «Фрайбург» с первого места

Девятый тур чемпионата Германии финишировал матчем между «Штуттгартом» из зоны вылета и «Унионом», претендентом на лидерство. Игра получилась очень упорной и равной. Все же в концовке столичная команда смогла выжать максимум из одной атаки, и Пауль Еккель забил важнейший гол в ворота «швабов» - 1:0. «Унион» с 20 очками на два балла опережает идущий на втором месте «Фрайбург».

Видео