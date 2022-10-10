После провального старта сезона Бундеслиги руководство «Штуттгарта» рассталось с Пеллегрино Матараццо и занялось поиском нового главного тренера.

По информации Bild, клуб может возглавить экс-наставник столичного «Спартака» Доменико Тедеско, недавно также лишившийся работы в «РБ Лейпциге». Конкурентами молодого немца станут Петер Бош, Ади Хюттер, Себастьян Хёнес и Херардо Сеоане. Отметим, что каждый из кандидатов был уволен бывшими командами в текущем календарном году.

В девяти турах «Штуттгарт» не смог одержать ни одной победы, занимая 17-е место в таблице немецкого первенства.

