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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Лунёв сыграл за «Байер» и травмировался

14 Августа 2022 • 14:38 Комментировать
Байер Л
...
Хоффенхайм
20.08 16:30

Дисквалификация Лукаша Градецки позволила Андрею Лунёву провести третий официальный матч за «Байер». Российский вратарь в субботу сыграл в поединке Бундеслиги против «Аугсбурга», в котором «фармацевты» проиграли на своём поле со счётом 1:2.

В прошедшей игре Андрей Лунёв получил травму сухожилия правого бедра. Как сообщает пресс-служба «Байера», российский голкипер травмировался при нанесении удара по мячу.

В трёх проведённых матчах за «Байер» Андрей Лунёв пропустил четыре гола – по одному от «Ференцвароша» и «Фрайбурга» и теперь два от «Аугсбурга».

В следующем туре Бундеслиги «Байер» примет «Хоффенхайм» 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв
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БАЙЕР Л ХОФФЕНХАЙМ
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