«Байер» проиграл в третий раз подряд, «Хоффенхайм» разгромил соперника

Леверкузенский «Байер» продолжает удивлять провальной игрой на старте сезона. «Фармацевты» уступили и в третьем туре Бундеслиге, пропустив дома три безответных гола от «Хоффенхайма». Авторы голов: Кристоф Баумгартнер, Андрей Крамарич и Жоржиньо Рюттер. «Байер» с нулем очков замыкает таблицу, его соперник с 6 баллами - третий.

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