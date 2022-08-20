«Байер» проиграл в третий раз подряд, «Хоффенхайм» разгромил соперника

Леверкузенский «Байер» продолжает удивлять провальной игрой на старте сезона. «Фармацевты» уступили и в третьем туре Бундеслиге, пропустив дома три безответных гола от «Хоффенхайма». Авторы голов: Кристоф Баумгартнер, Андрей Крамарич и Жоржиньо Рюттер. «Байер» с нулем очков замыкает таблицу, его соперник с 6 баллами - третий.
Протокол игры
|9'Баумгартнер Кристоф (0:1)
|35'Крамарич Андрей (0:2)
|78'Рюттер Жоржиньо (0:3)
Градецки Лукаш•Фримпонг Жереми•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон76' (Баккер Митчел (76') •Инкапье Пьеро•Арангис Чарлес46' (Паласиос Эксекиэль (46') •Андрих Роберт66' (Паулиньо Жозе (66') •Диаби Мусса• 56'Азмун Сердар76' (Амири Надим (76') •Гложек Адам46' (Демирбай Керем (46') •Шик Патрик
Бауманн Оливер•Кабак Озан• 57'Фогт Кевин•Акпогума Кевин• 86'Сков Роберт70' (Кадержабек Павел (70') •Анхелиньо Хосе• 83'Прёмель Гриша•Гайгер Деннис75' (Руди Себастьян (75') •Баумгартнер Кристоф70' (Даббур Мунас (70') •Рюттер Жоржиньо 74'86' (Ларсен Якоб-Бруун (86') •Крамарич Андрей86' (Штиллер Анджело (86')
20 августа. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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