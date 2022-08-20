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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» проиграл в третий раз подряд, «Хоффенхайм» разгромил соперника

 
20 Августа 2022 • 18:28 Комментировать
Байер Л
0:3
Хоффенхайм
окончен

Леверкузенский «Байер» продолжает удивлять провальной игрой на старте сезона. «Фармацевты» уступили и в третьем туре Бундеслиге, пропустив дома три безответных гола от «Хоффенхайма». Авторы голов: Кристоф Баумгартнер, Андрей Крамарич и Жоржиньо Рюттер. «Байер» с нулем очков замыкает таблицу, его соперник с 6 баллами - третий.

Протокол игры  
Байер Л0:3Хоффенхайм
  9'Баумгартнер Кристоф (0:1)
  35'Крамарич Андрей (0:2)
  78'Рюттер Жоржиньо (0:3)
Градецки ЛукашФримпонг ЖеремиТа ДжонатанТапсоба Эдмон 76' (Баккер Митчел ( 76') Инкапье ПьероАрангис Чарлес 46' (Паласиос Эксекиэль ( 46') Андрих Роберт 66' (Паулиньо Жозе ( 66') Диаби Мусса  56'Азмун Сердар 76' (Амири Надим ( 76') Гложек Адам 46' (Демирбай Керем ( 46') Шик Патрик
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиСинкгравен ДэйлиКоссуну Одилон
Бауманн ОливерКабак Озан  57'Фогт КевинАкпогума Кевин  86'Сков Роберт 70' (Кадержабек Павел ( 70') Анхелиньо Хосе  83'Прёмель ГришаГайгер Деннис 75' (Руди Себастьян ( 75') Баумгартнер Кристоф 70' (Даббур Мунас ( 70') Рюттер Жоржиньо  74' 86' (Ларсен Якоб-Бруун ( 86') Крамарич Андрей 86' (Штиллер Анджело ( 86')
Запасные: Пош ШтефанСамассеку ДиадиКуарежма ЭдуардуФилипп ЛукаБисакшич Эрмин
20 августа. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

Видео

0:2. Гол Андрея Крамарича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:2. Гол Андрея Крамарича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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окончен Вольфсбург 0:0 Шальке 04 1.83 3.80 4.20
окончен Штуттгарт 0:1 Фрайбург 2.60 3.60 2.60
окончен Байер Л 0:3 Хоффенхайм 1.68 4.40 4.50
окончен Аугсбург 1:2 Майнц
окончен Боруссия Д 2:3 Вердер 1.40 5.20 7.40
20.08  19:30 Унион Берлин ... РБ Лейпциг
21.08  16:30 Айнтрахт Фр ... Кёльн 2.00 3.75 3.50
21.08  18:30 Бохум ... Бавария 13.00 7.60 1.18
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