«Гамбург» выиграл первый стыковой матч, сделав шаг к Бундеслиге

«Герта» с «Гамбургом» начали борьбу за право сыграть в Бундеслиге в следующем сезоне. Представитель второго дивизиона сегодня выглядел гораздо предпочтительнее соперника и добился победы со счётом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил Людовит Рейс.
Ответный матч будет сыгран в понедельник.
Протокол игры
|57'Рейс Людовит (0:1)
Кристенсен Оливер•Пекарик Петер•Боята Дедрик • 49'Кемпф Марк-Оливер•Платтенхардт Марвин•Тусар Люка • 30'Штарк Никлас 29' 70' (Рихтер Марко ( 70') •Luca Wollschlaeger 46' (Йоветич Стеван ( 46') •Сердар Суат 70' (Гехтер Линус ( 70') •Миттельштедт Максимилиан•Бельфодиль Исхак 80' (Маолида Мизиан ( 80')
Фернандеш Даниэль•Хайер Моритц•Вушкович Марио•Шонлау Себастьян•Мухайм Миро•Рор Максимилиан 58' (Вагноман Жоша ( 58') •Мефферт Йонас•Рейс Людовит•Джатта Бейкери 73' (Кауфманн Миккель ( 73') •Глацель Роберт•Киттель Сонни
19 мая. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).