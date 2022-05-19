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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Гамбург» выиграл первый стыковой матч, сделав шаг к Бундеслиге

19 Мая 2022 • 23:25 Комментировать
Герта
0:1
Гамбург
окончен

«Герта» с «Гамбургом» начали борьбу за право сыграть в Бундеслиге в следующем сезоне. Представитель второго дивизиона сегодня выглядел гораздо предпочтительнее соперника и добился победы со счётом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил Людовит Рейс.

Ответный матч будет сыгран в понедельник.

Протокол игры  
Герта 0:1Гамбург
  57'Рейс Людовит (0:1)
Кристенсен ОливерПекарик ПетерБоята Дедрик   49'Кемпф Марк-ОливерПлаттенхардт МарвинТусар Люка   30'Штарк Никлас   29'  70' (Рихтер Марко (  70') Luca Wollschlaeger  46' (Йоветич Стеван (  46') Сердар Суат  70' (Гехтер Линус (  70') Миттельштедт МаксимилианБельфодиль Исхак  80' (Маолида Мизиан (  80')
Запасные: Кёрбер НильсJulian EitschbergerБоатенг Кевин-ПринсДарида ВладимирБьоркан Фредерик
Фернандеш ДаниэльХайер МоритцВушкович МариоШонлау СебастьянМухайм МироРор Максимилиан  58' (Вагноман Жоша (  58') Мефферт ЙонасРейс ЛюдовитДжатта Бейкери  73' (Кауфманн Миккель (  73') Глацель РобертКиттель Сонни
Запасные: Алиду ФаридеГиамера ЯнЧакветадзе ГеоргийКинсомби ДавидВинтцаймер МануэльМикель ТомДавид Йонас
19 мая. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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