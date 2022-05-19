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Чемпионат Германии. Бундеслига

Немецкий полузащитник «Баварии» решил выступать за сборную США

19 Мая 2022 • 12:55 Комментировать
Герта
...
Гамбург
2.35 3.40 3.10
Через 8 ч. 6 мин.

19-летний полузащитник «Баварии» и молодёжной сборной Германии Малик Тилльман принял решение выступать за США. Об этом сообщил главный тренер сборной Германии U21 Антонио Ди Сальво.

Специалист признался, что решение футболиста сменить сборную стало для всех в немецкой команде большой неожиданностью.

«Мы сожалеем о решении Малика — оно нас очень удивило. Мы доверяли ему и давали игровую практику. К тому же, мы вели переговоры о его попадании во взрослую сборную», — приводит слова Ди Сальво Kicker.

В текущем сезоне Тилльман провёл за «Баварию» семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная США Малик Тильман Антонио Ди Сальво
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ГЕРТА ГАМБУРГ
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