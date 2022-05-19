Нойер не спешит продлевать контракт с «Баварией» и хочет всё обдумать

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер хочет тщательно обдумать предложение мюнхенского клуба о продлении контракта, сообщает Kicker.

По информации источника, 36-летний летний голкипер хочет продлить соглашение на срок больше одного года, который предлагает ему клуб. Напомним, действующий контракт немца рассчитан до лета 2023 года.

Кроме того, Нойер хочет выступать в команде, которая способна бороться за победу в Лиге чемпионов, поэтому он будет следить за комплектованием состава.

Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года. В текущем сезоне футболист провёл в составе мюнхенцев 39 матчей, в которых пропустил 38 мячей и 14 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.