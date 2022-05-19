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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рока хочет покинуть «Баварию»

19 Мая 2022 • 14:45 Комментировать
Герта
...
Гамбург
2.45 3.35 3.15
Через 5 ч. 52 мин.

Полузащитник «Баварии» Марк Рока намерен покинуть мюнхенский клуб летом нынешнего года, сообщает Kicker.

По информации источника, руководство не станет мешать 25-летнему испанцу и постарается продать его за хорошие деньги.

Контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Року в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне опорный полузащитник провёл в составе «Баварии» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета немецкого клуба Рока защищает второй сезон, ранее он выступал за «Эспаньол».  

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Бавария Марк Рока
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