Рока хочет покинуть «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Марк Рока намерен покинуть мюнхенский клуб летом нынешнего года, сообщает Kicker.

По информации источника, руководство не станет мешать 25-летнему испанцу и постарается продать его за хорошие деньги.

Контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Року в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне опорный полузащитник провёл в составе «Баварии» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета немецкого клуба Рока защищает второй сезон, ранее он выступал за «Эспаньол».