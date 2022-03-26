Гинтер: «Не знаю откуда берутся слухи о переходе в «Баварию», я ещё ничего не решил»

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер, принявший решение покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, прокомментировал слухи о своём будущем.

«Я не знаю, откуда берутся слухи о моём переходе в «Баварию». Не знаю останусь ли я в Германии или поеду за границу. Ещё ничего не решено», — приводит слова Гинтера RND.

Футболист отметил, что имеет перед собой несколько вариантов продолжения карьеры и примет окончательное решение через несколько недель.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 28-летний Гинтер принял участие в 24 встречах и отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.