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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гинтер: «Не знаю откуда берутся слухи о переходе в «Баварию», я ещё ничего не решил»

26 Марта 2022 • 15:02 Комментировать
Унион Берлин
...
Кёльн
01.04 21:30

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер, принявший решение покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, прокомментировал слухи о своём будущем.  

«Я не знаю, откуда берутся слухи о моём переходе в «Баварию». Не знаю останусь ли я в Германии или поеду за границу. Ещё ничего не решено», — приводит слова Гинтера RND.

Футболист отметил, что имеет перед собой несколько вариантов продолжения карьеры и примет окончательное решение через несколько недель.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 28-летний Гинтер принял участие в 24 встречах и отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттиас Гинтер
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УНИОН БЕРЛИН КЁЛЬН
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