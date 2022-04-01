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«Унион Берлин» победил «Кёльн» и продолжает борьбу за еврокубки

01 Апреля 2022 • 23:54 Комментировать
Унион Берлин
1:0
Кёльн
окончен

В Берлине завершился матч местной команды «Унион» против «Кёльна» в рамках 28-го тура Бундеслиги.

Матч проходил на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Победу «Униону» принес точный удар нападающего Тайво Авонийи.

«Унион Берлин» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда борется за попадание в еврокубки, «железные» отстают от «Хоффенхайма» на 3 очка, который идет шестым.

«Кёльн» имеет в активе 40 очков и располагается на восьмой строчке.

Протокол игры  
Унион Берлин 1:0Кёльн
(1:0) Авонийи Тайво49'   
Рённов ФредерикЕккель Пауль   5'Кнохе РобинБаумгартль ТимоТриммель Кристофер   55'Харагути Генки  75' (Рюэрсон Юлиан (  75') Хедира РаниПрёмель Гриша  89' (Мёхвальд Кевин (  89') Гисельман НикоБекер Шеральдо   42'  72' (Фогльзаммер Андреас (  72') Авонийи Тайво  88' (Бехренс Кевин (  88')
Запасные: Ощипка БастианШефер АндрашХайнц ДоминикМихель СвенБуск ЯкобУджа Энтони
Швебе МарвинЭхизибуэ Кингсли   13'  46' (Тилманн Ян (  46'   75') Килиан ЛукаХюберс Тимо   62'  83' (Шауб Луис (  83') Хектор ЙонасСкири ЭйеЭзкан СалихЛюбичич Деян  68' (Лемперте Тим (  68') Ут Марк  83' (Хорн Яннес (  83') Кайнц Флориан  67' (Шабо Юлиан (  67') Андерссон Себастьян
Запасные: Обуз МарвинОстрак ТомашОлесен МатиасУрбиг Йонас
01 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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окончен Унион Берлин 1:0 Кёльн
02.04  16:30 Айнтрахт Фр ... Гройтер Фюрт 1.58 4.60 5.20
02.04  16:30 Арминия ... Штуттгарт 2.39 3.55 2.95
02.04  16:30 Фрайбург ... Бавария 5.00 4.80 1.58
02.04  16:30 Байер Л ... Герта 1.36 5.80 7.80
02.04  16:30 Хоффенхайм ... Бохум 1.60 4.40 5.40
02.04  19:30 Боруссия Д ... РБ Лейпциг 2.03 4.00 3.35
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