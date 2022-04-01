«Унион Берлин» победил «Кёльн» и продолжает борьбу за еврокубки

В Берлине завершился матч местной команды «Унион» против «Кёльна» в рамках 28-го тура Бундеслиги.

Матч проходил на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Победу «Униону» принес точный удар нападающего Тайво Авонийи.

«Унион Берлин» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда борется за попадание в еврокубки, «железные» отстают от «Хоффенхайма» на 3 очка, который идет шестым.

«Кёльн» имеет в активе 40 очков и располагается на восьмой строчке.