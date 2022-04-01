«Унион Берлин» победил «Кёльн» и продолжает борьбу за еврокубки

В Берлине завершился матч местной команды «Унион» против «Кёльна» в рамках 28-го тура Бундеслиги.
Матч проходил на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Победу «Униону» принес точный удар нападающего Тайво Авонийи.
«Унион Берлин» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда борется за попадание в еврокубки, «железные» отстают от «Хоффенхайма» на 3 очка, который идет шестым.
«Кёльн» имеет в активе 40 очков и располагается на восьмой строчке.
Протокол игры
|(1:0) Авонийи Тайво49'
Рённов Фредерик•Еккель Пауль • 5'Кнохе Робин•Баумгартль Тимо•Триммель Кристофер • 55'Харагути Генки 75' (Рюэрсон Юлиан ( 75') •Хедира Рани•Прёмель Гриша 89' (Мёхвальд Кевин ( 89') •Гисельман Нико•Бекер Шеральдо 42' 72' (Фогльзаммер Андреас ( 72') •Авонийи Тайво 88' (Бехренс Кевин ( 88')
Швебе Марвин•Эхизибуэ Кингсли 13' 46' (Тилманн Ян ( 46' ) • 75'Килиан Лука•Хюберс Тимо 62' 83' (Шауб Луис ( 83') •Хектор Йонас•Скири Эйе•Эзкан Салих•Любичич Деян 68' (Лемперте Тим ( 68') •Ут Марк 83' (Хорн Яннес ( 83') •Кайнц Флориан 67' (Шабо Юлиан ( 67') •Андерссон Себастьян
Запасные: Обуз Марвин•Острак Томаш•Олесен Матиас•Урбиг Йонас
01 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".