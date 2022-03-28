Нкунку может заменить Гнабри в «Баварии»

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку привлёк внимание «Баварии», сообщает Bild.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба первостепенной задачей считает продление контракта с полузащитником Сержем Гнабри, чей контракт истекает летом следующего года. Однако, если немец покинет команду, то Нкунку может стать идеальной заменой для команды Юлия Нагельсманна.

В текущем сезоне чемпионата Германии 24-летний Нкунку принял участие в 27 матчах, забив 15 голов и отдав 11 результативных передач. Контракт футболиста с его нынешним клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 65 миллионов евро.