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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нкунку может заменить Гнабри в «Баварии»

28 Марта 2022 • 15:27 Комментировать
Унион Берлин
...
Кёльн
01.04 21:30

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку привлёк внимание «Баварии», сообщает Bild.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба первостепенной задачей считает продление контракта с полузащитником Сержем Гнабри, чей контракт истекает летом следующего года. Однако, если немец покинет команду, то Нкунку может стать идеальной заменой для команды Юлия Нагельсманна.

В текущем сезоне чемпионата Германии 24-летний Нкунку принял участие в 27 матчах, забив 15 голов и отдав 11 результативных передач. Контракт футболиста с его нынешним клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри Кристофер Нкунку
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УНИОН БЕРЛИН КЁЛЬН
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