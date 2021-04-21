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21 Апреля 2021, 15:38,
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски начал тренироваться в общей группе. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба мюнхенского клуба в Twitter.
@lewy_official ist zurück im Mannschaftstraining! #packmas #MiaSanMia #M05FCB— FC Bayern (@FCBayern) April 21, 2021
https://t.co/L8l4zAOGCx pic.twitter.com/eK6VNcuG9k
Напомним, в апреле Левандовски ещё не играл за «Баварию» из-за полученной им травмы. Вернуться на футбольное поле польский форвард сможет в субботнем поединке немецкого чемпионата против «Майнца».
Всего в нынешнем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» тридцать шесть матчей. В них нападающий записал на свой счёт сорок два забитых мяча и восемь результативных передач на партнёров.
Добавим, что во вторник «Бавария» обыграла «Байер» (2:0) и максимально приблизилась к титулу чемпиона Германии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Роберт Левандовски