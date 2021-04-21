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Левандовски начал тренироваться в общей группе

21 Апреля 2021, 15:38,

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски начал тренироваться в общей группе. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба мюнхенского клуба в Twitter.

 

Напомним, в апреле Левандовски ещё не играл за «Баварию» из-за полученной им травмы. Вернуться на футбольное поле польский форвард сможет в субботнем поединке немецкого чемпионата против «Майнца».

Всего в нынешнем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» тридцать шесть матчей. В них нападающий записал на свой счёт сорок два забитых мяча и восемь результативных передач на партнёров.

Добавим, что во вторник «Бавария» обыграла «Байер» (2:0) и максимально приблизилась к титулу чемпиона Германии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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