Флик: «Левандовски сможет сыграть с «Майнцем»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии нападающего Роберта Левандовского.

«Он провёл сегодня тренировку с командой. Мы рады, что Роберт так быстро вернулся в строй, он имеет все шансы выйти на поле в субботу.

Форма Чупо-Мотинга? У Левандовского будут проблемы, Эрик в полном порядке», - цитирует Флика Twitter Bayern&Germany.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе семьдесят одно очко. Мюнхенский клуб опережает «РБ Лейпциг», идущий вторым, на десять зачётных баллов. В субботу мюнхенцам предстоит сыграть с «Майнцем».