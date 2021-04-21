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Флик: «Левандовски сможет сыграть с «Майнцем»

21 Апреля 2021, 00:17,

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии нападающего Роберта Левандовского.

«Он провёл сегодня тренировку с командой. Мы рады, что Роберт так быстро вернулся в строй, он имеет все шансы выйти на поле в субботу.

Форма Чупо-Мотинга? У Левандовского будут проблемы, Эрик в полном порядке», - цитирует Флика Twitter Bayern&Germany.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе семьдесят одно очко. Мюнхенский клуб опережает «РБ Лейпциг», идущий вторым, на десять зачётных баллов. В субботу мюнхенцам предстоит сыграть с «Майнцем».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Ханс-Дитер Флик
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