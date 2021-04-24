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​«Бавария» проиграла «Майнцу» и отсрочила чемпионство, «Боруссия» выиграла ключевой матч

24 Апреля 2021, 18:31,

Завершилось несколько игр чемпионата Германии. «Бавария» могла оформить чемпионство, если бы обыграла «Майнц» на выезде, но команда Ханса-Дитера Флика отсрочила празднование. Мюнхенцы проиграли со счётом 1:2, причём свой гол вернувшийся в строй Роберт Левандовски забил уже в компенсированное ко второму тайму время.

Протокол игры  
Майнц 2:1 Бавария
(1:0) Буркардт Джонатан 3'    
(2:0) Кайсон Робин 37'    
    90' Левандовски Роберт (2:1)
Центнер Робин Сен-Жюст Джеремая   59' Хак Александер Ньякат Мусса Да Коста Данни   87'   89' (Брозински Даниэль (   89') Баррейро Леандро   90' (Кор Доминик (   90') Латца Данни Мвене Филипп   58' Кайсон Робин   68' (Бутьюс Жан-Поль (   68') Буркардт Джонатан   46' (Озтунали Левин (   46') Онисиво Карим   80' (Глацель Роберт (   80')
Запасные: Салаи Адам Штёгер Кевин Бель Штефан Дамен Финн
Нойер Мануэль Павар Бенджамен Боатенг Жером   36' Алаба Давид   43'   70' (Гнабри Серж (   70') Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Горецка Леон   41'   46' (Мусиала Джамал (   46') Сане Лерой   46' (Ньянзу Танги (   46') Мюллер Томас Коман Кингсли   46' (Чупо-Мотинг Эрик (   46') Левандовски Роберт   73'
Запасные: Рока Марк Мартинес Хави Нюбель Александр Данташ Тьягу Сарр Буна
24 апреля. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).

 

«Боруссия» добилась победы в ключевом гостевом поединке против «Вольфсбурга» - 2:0. Оба гола дортмундской команды на счету Эрлинга Холанна. «Шмели» сохраняют шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов, хотя пока они идут пятыми.

Протокол игры  
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д
    12' Холанн Эрлинг (0:1)
    68' Холанн Эрлинг (0:2)
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   65' (Брекало Йосип (   65') Лакруа Максанс Брукс Джон Отавио Пауло   72' Шлагер Ксавер Арнольд Максимилиан Баку Ридле Филипп Максимилиан   65' (Бялек Бартош (   65') Герардт Янник   81' (Мехмеди Адмир (   81') Вегхорст Ваут
Запасные: Руссийон Жером Гинчек Даниэль Виктор Жоао II Перван Павао Гилавоги Жошуа Понграчич Марин
Хитц Mapвин Пищек Лукаш Аканджи Мануэль Джан Эмре Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд   13'   59' Дауд Махмуд Джованни Рейна   68' (Азар Торган (   68') Ройс Марко   81' (Мёнье Тома (   81'   88') Санчо Джедон   60' (Делани Томас (   60') Холанн Эрлинг
Запасные: Брандт Юлиан Морей Матеу Бюрки Роман Тиггес Штеффен Рейньер Жезус Шульц Нико
24 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).


«Унион Берлин» благодаря хет-трику Йоэля Похьянпало со счётом 3:1 переиграл борющийся на выживание «Вердер», а «Фрайбург» с «Хоффенхаймом» поделили очки в битве середняков.

Протокол игры  
Унион Берлин 3:1 Вердер
(1:0) Похьянпало Йоэль 50'    
(2:0) Похьянпало Йоэль 53'    
(3:0) Похьянпало Йоэль 68'    
    82' Гебреселассие Теодор (3:1)
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Шлоттербек Нико Рюэрсон Юлиан   90' (Триммель Кристофер (   90') Андрих Роберт Ленц Кристофер Гентнер Кристиан   78' (Гризбек Себастьян (   78') Ингвартсен Маркус   72' (Прёмель Гриша (   72') Похьянпало Йоэль   72' (Тойхерт Седрик (   72') Крузе Макс   46' (Муса Петар (   46')
Запасные: Бюльтер Мариус Кариус Лорис Хюбнер Флориан Эндо Кейта
Павленка Иржи Фридль Марко   64' (Динкчи Эрен (   64') Гросс Кристиан Мойсандер Никлас Гебреселассие Теодор Эггештайн Максимилиан Мёхвальд Кевин   64' (Баргфреде Филипп (   64') Аугустинссон Людвиг Сарджент Джош   88' (Юя Осако (   88') Фуллкруг Никлас   64' (Зельке Дейви (   64') Рашица Милот
Запасные: Агу Феликс Эррас Патрик Цеттерер Михаэль Шмид Романо Мбом Жан-Мануэль
24 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

Протокол игры  
Фрайбург 1:1 Хоффенхайм
    40' Крамарич Андрей (0:1)
(1:1) Грифо Винченцо 81'    
Мюллер Флориан Линхарт Филипп Шлоттербек Кевен   50'   68' (Грифо Винченцо (   68') Хайнц Доминик Шмид Жонатан Кайтель Янник   68' (Гульде Мануэль (   68') Хёфлер Николас Гюнтер Кристиан Шаллаи Роланд   68' (Темпельман Лино (   68') Демирович Эрмедин   90' (Чон У-Ён (   90') Хёлер Лукас   77' (Петерсен Нильс (   77')
Запасные: Квон Чхан Хун Кюблер Лукас Уфофф Бенджамин Хаберер Яник
Бауманн Оливер Кадержабек Павел Пош Штефан   46' (Нордтвейт Ховард (   46') Ричардс Крис   77' (Фогт Кевин (   77') Сессеньон Райан Самассеку Диади   59' Крамарич Андрей Гриллич Флориан Сков Роберт   61' (Баумгартнер Кристоф (   61') Бебу Ила   48' Адамян Саркис   61' (Рюттер Жоржиньо (   61')
Запасные: Бельфодиль Исхак Богард Мелайро Пентке Филипп Даббур Мунас
24 апреля. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Вердер, Хоффенхайм, Фрайбург, Майнц 05, Унион Берлин
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