​«Бавария» проиграла «Майнцу» и отсрочила чемпионство, «Боруссия» выиграла ключевой матч

Завершилось несколько игр чемпионата Германии. «Бавария» могла оформить чемпионство, если бы обыграла «Майнц» на выезде, но команда Ханса-Дитера Флика отсрочила празднование. Мюнхенцы проиграли со счётом 1:2, причём свой гол вернувшийся в строй Роберт Левандовски забил уже в компенсированное ко второму тайму время.

«Боруссия» добилась победы в ключевом гостевом поединке против «Вольфсбурга» - 2:0. Оба гола дортмундской команды на счету Эрлинга Холанна. «Шмели» сохраняют шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов, хотя пока они идут пятыми.



«Унион Берлин» благодаря хет-трику Йоэля Похьянпало со счётом 3:1 переиграл борющийся на выживание «Вердер», а «Фрайбург» с «Хоффенхаймом» поделили очки в битве середняков.