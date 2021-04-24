​«Бавария» проиграла «Майнцу» и отсрочила чемпионство, «Боруссия» выиграла ключевой матч

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24 Апреля 2021, 18:31,
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Завершилось несколько игр чемпионата Германии. «Бавария» могла оформить чемпионство, если бы обыграла «Майнц» на выезде, но команда Ханса-Дитера Флика отсрочила празднование. Мюнхенцы проиграли со счётом 1:2, причём свой гол вернувшийся в строй Роберт Левандовски забил уже в компенсированное ко второму тайму время.
Протокол игры
|(1:0) Буркардт Джонатан 3'
|(2:0) Кайсон Робин 37'
|90' Левандовски Роберт (2:1)
Центнер Робин • Сен-Жюст Джеремая • 59'Хак Александер • Ньякат Мусса • Да Коста Данни 87' 89' ( Брозински Даниэль ( 89') • Баррейро Леандро 90' ( Кор Доминик ( 90') • Латца Данни • Мвене Филипп • 58'Кайсон Робин 68' ( Бутьюс Жан-Поль ( 68') • Буркардт Джонатан 46' ( Озтунали Левин ( 46') • Онисиво Карим 80' ( Глацель Роберт ( 80')
Запасные: Салаи Адам • Штёгер Кевин • Бель Штефан • Дамен Финн
Нойер Мануэль • Павар Бенджамен • Боатенг Жером • 36'Алаба Давид 43' 70' ( Гнабри Серж ( 70') • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Горецка Леон 41' 46' ( Мусиала Джамал ( 46') • Сане Лерой 46' ( Ньянзу Танги ( 46') • Мюллер Томас • Коман Кингсли 46' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 46') • Левандовски Роберт 73'
Запасные: Рока Марк • Мартинес Хави • Нюбель Александр • Данташ Тьягу • Сарр Буна
24 апреля. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
«Боруссия» добилась победы в ключевом гостевом поединке против «Вольфсбурга» - 2:0. Оба гола дортмундской команды на счету Эрлинга Холанна. «Шмели» сохраняют шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов, хотя пока они идут пятыми.
Протокол игры
|Вольфсбург
|0:2
|Боруссия Д
|12' Холанн Эрлинг (0:1)
|68' Холанн Эрлинг (0:2)
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин 65' ( Брекало Йосип ( 65') • Лакруа Максанс • Брукс Джон • Отавио Пауло • 72'Шлагер Ксавер • Арнольд Максимилиан • Баку Ридле • Филипп Максимилиан 65' ( Бялек Бартош ( 65') • Герардт Янник 81' ( Мехмеди Адмир ( 81') • Вегхорст Ваут
Запасные: Руссийон Жером • Гинчек Даниэль • Виктор Жоао II • Перван Павао • Гилавоги Жошуа • Понграчич Марин
Хитц Mapвин • Пищек Лукаш • Аканджи Мануэль • Джан Эмре • Геррейро Рафаэль • Беллингхем Джуд 13' • 59'Дауд Махмуд • Джованни Рейна 68' ( Азар Торган ( 68') • Ройс Марко 81' ( Мёнье Тома ( 81' ) • 88'Санчо Джедон 60' ( Делани Томас ( 60') • Холанн Эрлинг
Запасные: Брандт Юлиан • Морей Матеу • Бюрки Роман • Тиггес Штеффен • Рейньер Жезус • Шульц Нико
24 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
«Унион Берлин» благодаря хет-трику Йоэля Похьянпало со счётом 3:1 переиграл борющийся на выживание «Вердер», а «Фрайбург» с «Хоффенхаймом» поделили очки в битве середняков.
Протокол игры
|Унион Берлин
|3:1
|Вердер
|(1:0) Похьянпало Йоэль 50'
|(2:0) Похьянпало Йоэль 53'
|(3:0) Похьянпало Йоэль 68'
|82' Гебреселассие Теодор (3:1)
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Шлоттербек Нико • Рюэрсон Юлиан 90' ( Триммель Кристофер ( 90') • Андрих Роберт • Ленц Кристофер • Гентнер Кристиан 78' ( Гризбек Себастьян ( 78') • Ингвартсен Маркус 72' ( Прёмель Гриша ( 72') • Похьянпало Йоэль 72' ( Тойхерт Седрик ( 72') • Крузе Макс 46' ( Муса Петар ( 46')
Запасные: Бюльтер Мариус • Кариус Лорис • Хюбнер Флориан • Эндо Кейта
Павленка Иржи • Фридль Марко 64' ( Динкчи Эрен ( 64') • Гросс Кристиан • Мойсандер Никлас • Гебреселассие Теодор • Эггештайн Максимилиан • Мёхвальд Кевин 64' ( Баргфреде Филипп ( 64') • Аугустинссон Людвиг • Сарджент Джош 88' ( Юя Осако ( 88') • Фуллкруг Никлас 64' ( Зельке Дейви ( 64') • Рашица Милот
Запасные: Агу Феликс • Эррас Патрик • Цеттерер Михаэль • Шмид Романо • Мбом Жан-Мануэль
24 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры
|Фрайбург
|1:1
|Хоффенхайм
|40' Крамарич Андрей (0:1)
|(1:1) Грифо Винченцо 81'
Мюллер Флориан • Линхарт Филипп • Шлоттербек Кевен 50' 68' ( Грифо Винченцо ( 68') • Хайнц Доминик • Шмид Жонатан • Кайтель Янник 68' ( Гульде Мануэль ( 68') • Хёфлер Николас • Гюнтер Кристиан • Шаллаи Роланд 68' ( Темпельман Лино ( 68') • Демирович Эрмедин 90' ( Чон У-Ён ( 90') • Хёлер Лукас 77' ( Петерсен Нильс ( 77')
Запасные: Квон Чхан Хун • Кюблер Лукас • Уфофф Бенджамин • Хаберер Яник
Бауманн Оливер • Кадержабек Павел • Пош Штефан 46' ( Нордтвейт Ховард ( 46') • Ричардс Крис 77' ( Фогт Кевин ( 77') • Сессеньон Райан • Самассеку Диади • 59'Крамарич Андрей • Гриллич Флориан • Сков Роберт 61' ( Баумгартнер Кристоф ( 61') • Бебу Ила • 48'Адамян Саркис 61' ( Рюттер Жоржиньо ( 61')
Запасные: Бельфодиль Исхак • Богард Мелайро • Пентке Филипп • Даббур Мунас
24 апреля. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Вердер, Хоффенхайм, Фрайбург, Майнц 05, Унион Берлин