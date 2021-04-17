​Мюллер: «Флик не объяснил своего решения, но он и не должен»

В субботу «Бавария» обыграла на выезде «Вольфсбург» со счётом 3:2. После матча рулевой мюнхенской команды заявил, что хочет разорвать контракт в конце сезона. О своём решении он уже объявил футболистам.

«Флик не объяснил нам своего решения. Он отдал много энергии за эти чрезвычайно напряжённые полтора года. Тренеру «Баварии» всегда нужно быть толстокожим в отношении внешнего мира. Это был тяжёлый период. Флик ничего нам не объяснил, но он и не должен», - сказал Мюллер немецкому Sky.

Отметим, что слухи связывают Ханса-Дитера Флика со сборной Германии.