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​Мюллер: «Флик не объяснил своего решения, но он и не должен»

17 Апреля 2021, 23:52,

В субботу «Бавария» обыграла на выезде «Вольфсбург» со счётом 3:2. После матча рулевой мюнхенской команды заявил, что хочет разорвать контракт в конце сезона. О своём решении он уже объявил футболистам.

«Флик не объяснил нам своего решения. Он отдал много энергии за эти чрезвычайно напряжённые полтора года. Тренеру «Баварии» всегда нужно быть толстокожим в отношении внешнего мира. Это был тяжёлый период. Флик ничего нам не объяснил, но он и не должен», - сказал Мюллер немецкому Sky.

Отметим, что слухи связывают Ханса-Дитера Флика со сборной Германии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Томас Мюллер, Ханс-Дитер Флик
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