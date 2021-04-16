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Флик: «Я плохо сплю после вылета из Лиги чемпионов»

16 Апреля 2021, 22:56,

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик по-прежнему переживает после вылета из Лиги чемпионов.

«Невозможно забыть вылет из Лиги чемпионов так быстро. Я плохо сплю. Мои глаза могут подтвердить это.

Я выгляжу расслабленным? Возможно. Нам нужно двигаться дальше, впереди нас ждут три важных и сложных матча, чемпионство остается нашей главной целью», - сказал Флик на пресс-конференции перед матчем против «Вольфсбурга».

Завтра, семнадцатого апреля, «Бавария» в гостях сыграет против «Вольфсбурга», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени. После двадцати восьми туров мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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