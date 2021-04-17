«Бавария» сильнее «Вольфсбурга», гладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» забили по 4 гола

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17 Апреля 2021, 18:32,
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«Бавария» сделала большой шаг к чемпионскому титулу, обыграв в гостях третью команду Бундеслиги, «Вольфсбург». Дубль Джамала Мусиалы позволил мюнхенцам победить со счетом 3:2 и установить отрыв в семь очков от второго места.
«Боруссия» Мёнхенгладбах и «Фрайбург» победили со счетом 4:0, а «Унион» был сильнее «Штуттгарта» (2:1). Без голов завершился матч «Аугсбурга» и «Арминии».
Протокол игры
|Вольфсбург
|2:3
|Бавария
|15' Мусиала Джамал (0:1)
|24' Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
|(1:2) Вегхорст Ваут 35'
|37' Мусиала Джамал (1:3)
|(2:3) Филипп Максимилиан 54'
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • 86'Лакруа Максанс • Брукс Джон • Отавио Пауло • 57'Герардт Янник • Шлагер Ксавер • Баку Ридле 55' ( Брекало Йосип ( 55') • Филипп Максимилиан 78' ( Бялек Бартош ( 78') • Виктор Жоао II 60' ( Руссийон Жером ( 60') • Вегхорст Ваут
Запасные: Зирслебен Тим • Мехмеди Адмир • Брума Джеффри • Гинчек Даниэль • Перван Павао • Понграчич Марин
Нойер Мануэль • Павар Бенджамен • Боатенг Жером • Эрнандес Люка 79' 90' ( Ньянзу Танги ( 90') • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Алаба Давид • Сане Лерой 87' ( Мартинес Хави ( 87') • Мюллер Томас • Мусиала Джамал 73' ( Коман Кингсли ( 73') • Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Нюбель Александр • Данташ Тьягу • Сарр Буна • Christopher Scott • Штанишич Йосип • Цайзер Максимилиан
17 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|(1:0) Гинтер Маттиас 10'
|(2:0) Хофманн Йонас 60'
|(3:0) Бенсебаини Рами 67'
|(4:0) Вольф Ханнес 90'
Зиппель Тобиас • Лайнер Штефан • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бенсебаини Рами 46' 90' ( Вендт Оскар ( 90') • Лазаро Валентино 90' ( Райтц Рокко ( 90' ) • 90'Закария Денис 90' ( Вольф Ханнес ( 90') • Хофманн Йонас 82' ( Херрманн Патрик ( 82') • Нойхаус Флориан • Тюрам Маркус 78' ( Эмболо Брель ( 78') • Плеа Алассан
Запасные: Траоре Ибраима • Бейер Луис • Грюн Макс • Янчке Тони
Трапп Кевин • Тута • Ильзанкер Штефан 53' 65' ( Чендлер Тимоти ( 65' ) • 78'Н'Дика Эван • 43'Дурм Эрик 65' ( Юнес Амин ( 65') • Соу Джибриль • Роде Себастьян 65' ( Хасебе Макото ( 65') • Костич Филип • Камада Даити 84' ( Баркок Аймен ( 84') • Йович Лука • Андре Силва 75'
Запасные: Хрустиц Айдин • Цубер Стивен • Шуберт Маркус • Виллемс Джетро • Бёрднер Элиас
17 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|(1:0) Хёлер Лукас 7'
|(2:0) Шаллаи Роланд 22'
|(3:0) Гюнтер Кристиан 50'
|(4:0) Гюнтер Кристиан 74'
Мюллер Флориан • Линхарт Филипп • Шлоттербек Кевен • Хайнц Доминик • 29'Шмид Жонатан 79' ( Кюблер Лукас ( 79') • Сантамария Батист 9' 60' ( Кайтель Янник ( 60') • Хёфлер Николас • Гюнтер Кристиан • Шаллаи Роланд 77' ( Чон У-Ён ( 77') • Демирович Эрмедин 77' ( Петерсен Нильс ( 77') • Хёлер Лукас 77' ( Квон Чхан Хун ( 77')
Запасные: Грифо Винченцо • Гульде Мануэль • Уфофф Бенджамин • Хаберер Яник
Ферман Ральф • Беккер Тимо 68' ( Сане Салиф ( 68') • Стамбули Бенжамен • Тиау Малик • Mehmet Aydin • Маскарель Омар • Колашинац Сеад • Сердар Суат 56' ( Мустафи Шкодран ( 56') • Боздоган Джан 56' ( Ют Марк ( 56') • Хунтелаар Клаас-Ян 21' 86' ( Хопп Мэттью ( 86') • Арит Амин 86' ( Пасьенса Гонсало ( 86')
Запасные: Чалханоглу Керим • Рённов Фредерик • Ощипка Бастиан • Виллиам Фуртадо
17 апреля. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры
Гикевич Рафал • 90'Фрамбергер Рафаэль • Гоувелеув Джеффри 46' ( Груэсо Карлос ( 46') • Удуохаи Феликс • Иаго Лопес • Калиджиури Даниэль • 83'Стробл Тобиас • 26'Хедира Рани 44' 46' ( Оксфорд Рис ( 46') • Варгас Рубен • Рихтер Марко 65' ( Финнбогасон Альфред ( 65') • Хан Андре
Запасные: Педерсен Мадс • Гумни Роберт • Нидерлехнер Флориан • Коубек Томаш • Грегорич Михаэль • Бенеш Ласло
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • Нильссон Йоаким • Лукоки Андерсон • Кунце Фабиан • Окугава Масая 88' ( Де Медина Натан ( 88') • Притль Мануэль • Доан Рицу 77' ( Гебауэр Кристиан ( 77') • Клос Фабиан 69' ( Шипплок Свен ( 69' ) • 90'Фогльзаммер Андреас
Запасные: Влап Михел • Лаурсен Якоб-Баррет • Линнер Оскар • Ван дер Хорн Майк • Хартель Марсель
17 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|(1:0) Прёмель Гриша 20'
|(2:0) Муса Петар 43'
|49' Фёрстер Филипп (2:1)
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Шлоттербек Нико • Триммель Кристофер 83' 86' ( Рюэрсон Юлиан ( 86') • Андрих Роберт • Прёмель Гриша 9' 85' ( Гризбек Себастьян ( 85') • Ленц Кристофер • Гентнер Кристиан 62' ( Ингвартсен Маркус ( 62') • Муса Петар 70' ( Тойхерт Седрик ( 70') • Крузе Макс
Запасные: Похьянпало Йоэль • Бюльтер Мариус • Кариус Лорис • Хюбнер Флориан • Эндо Кейта
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос • 90'Каминьски Марцин 85' ( Сиссе Момо ( 85') • Антон Вальдемар • Штенцель Паскаль 46' ( Климович Матео ( 46') • Эндо Ватару • Каразор Атакан • 51'Томми Эрик 59' ( Чурлинов Дарко ( 59') • Кулибали Танги 30' 46' ( Фёрстер Филипп ( 46') • Дидави Даниэль 46' ( Массимо Роберто ( 46') • Калайджич Саша
Запасные: Ахамада Науиру • Клемент Филипп • Кастро Гонсало • Бредлов Фабиан
17 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Вольфсбург, Боруссия Мёнхенгладбах, Фрайбург