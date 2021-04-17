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«Бавария» сильнее «Вольфсбурга», гладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» забили по 4 гола

17 Апреля 2021, 18:32,

«Бавария» сделала большой шаг к чемпионскому титулу, обыграв в гостях третью команду Бундеслиги, «Вольфсбург». Дубль Джамала Мусиалы позволил мюнхенцам победить со счетом 3:2 и установить отрыв в семь очков от второго места.

«Боруссия» Мёнхенгладбах и «Фрайбург» победили со счетом 4:0, а «Унион» был сильнее «Штуттгарта» (2:1). Без голов завершился матч «Аугсбурга» и «Арминии».

Протокол игры  
Вольфсбург 2:3 Бавария
    15' Мусиала Джамал (0:1)
    24' Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
(1:2) Вегхорст Ваут 35'    
    37' Мусиала Джамал (1:3)
(2:3) Филипп Максимилиан 54'    
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   86' Лакруа Максанс Брукс Джон Отавио Пауло   57' Герардт Янник Шлагер Ксавер Баку Ридле   55' (Брекало Йосип (   55') Филипп Максимилиан   78' (Бялек Бартош (   78') Виктор Жоао II   60' (Руссийон Жером (   60') Вегхорст Ваут
Запасные: Зирслебен Тим Мехмеди Адмир Брума Джеффри Гинчек Даниэль Перван Павао Понграчич Марин
Нойер Мануэль Павар Бенджамен Боатенг Жером Эрнандес Люка   79'   90' (Ньянзу Танги (   90') Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Алаба Давид Сане Лерой   87' (Мартинес Хави (   87') Мюллер Томас Мусиала Джамал   73' (Коман Кингсли (   73') Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Нюбель Александр Данташ Тьягу Сарр Буна Christopher Scott Штанишич Йосип Цайзер Максимилиан
17 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры  
Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр
(1:0) Гинтер Маттиас 10'    
(2:0) Хофманн Йонас 60'    
(3:0) Бенсебаини Рами 67'    
(4:0) Вольф Ханнес 90'    
Зиппель Тобиас Лайнер Штефан Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами   46'   90' (Вендт Оскар (   90') Лазаро Валентино   90' (Райтц Рокко (   90'   90') Закария Денис   90' (Вольф Ханнес (   90') Хофманн Йонас   82' (Херрманн Патрик (   82') Нойхаус Флориан Тюрам Маркус   78' (Эмболо Брель (   78') Плеа Алассан
Запасные: Траоре Ибраима Бейер Луис Грюн Макс Янчке Тони
Трапп Кевин Тута Ильзанкер Штефан   53'   65' (Чендлер Тимоти (   65'   78') Н'Дика Эван   43' Дурм Эрик   65' (Юнес Амин (   65') Соу Джибриль Роде Себастьян   65' (Хасебе Макото (   65') Костич Филип Камада Даити   84' (Баркок Аймен (   84') Йович Лука Андре Силва   75'
Запасные: Хрустиц Айдин Цубер Стивен Шуберт Маркус Виллемс Джетро Бёрднер Элиас
17 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры  
Фрайбург 4:0 Шальке 04
(1:0) Хёлер Лукас 7'    
(2:0) Шаллаи Роланд 22'    
(3:0) Гюнтер Кристиан 50'    
(4:0) Гюнтер Кристиан 74'    
Мюллер Флориан Линхарт Филипп Шлоттербек Кевен Хайнц Доминик   29' Шмид Жонатан   79' (Кюблер Лукас (   79') Сантамария Батист   9'   60' (Кайтель Янник (   60') Хёфлер Николас Гюнтер Кристиан Шаллаи Роланд   77' (Чон У-Ён (   77') Демирович Эрмедин   77' (Петерсен Нильс (   77') Хёлер Лукас   77' (Квон Чхан Хун (   77')
Запасные: Грифо Винченцо Гульде Мануэль Уфофф Бенджамин Хаберер Яник
Ферман Ральф Беккер Тимо   68' (Сане Салиф (   68') Стамбули Бенжамен Тиау Малик Mehmet Aydin Маскарель Омар Колашинац Сеад Сердар Суат   56' (Мустафи Шкодран (   56') Боздоган Джан   56' (Ют Марк (   56') Хунтелаар Клаас-Ян   21'   86' (Хопп Мэттью (   86') Арит Амин   86' (Пасьенса Гонсало (   86')
Запасные: Чалханоглу Керим Рённов Фредерик Ощипка Бастиан Виллиам Фуртадо
17 апреля. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры  
Аугсбург 0:0 Арминия
Гикевич Рафал   90' Фрамбергер Рафаэль Гоувелеув Джеффри   46' (Груэсо Карлос (   46') Удуохаи Феликс Иаго Лопес Калиджиури Даниэль   83' Стробл Тобиас   26' Хедира Рани   44'   46' (Оксфорд Рис (   46') Варгас Рубен Рихтер Марко   65' (Финнбогасон Альфред (   65') Хан Андре
Запасные: Педерсен Мадс Гумни Роберт Нидерлехнер Флориан Коубек Томаш Грегорич Михаэль Бенеш Ласло
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос Нильссон Йоаким Лукоки Андерсон Кунце Фабиан Окугава Масая   88' (Де Медина Натан (   88') Притль Мануэль Доан Рицу   77' (Гебауэр Кристиан (   77') Клос Фабиан   69' (Шипплок Свен (   69'   90') Фогльзаммер Андреас
Запасные: Влап Михел Лаурсен Якоб-Баррет Линнер Оскар Ван дер Хорн Майк Хартель Марсель
17 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры  
Унион Берлин 2:1 Штуттгарт
(1:0) Прёмель Гриша 20'    
(2:0) Муса Петар 43'    
    49' Фёрстер Филипп (2:1)
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Шлоттербек Нико Триммель Кристофер   83'   86' (Рюэрсон Юлиан (   86') Андрих Роберт Прёмель Гриша   9'   85' (Гризбек Себастьян (   85') Ленц Кристофер Гентнер Кристиан   62' (Ингвартсен Маркус (   62') Муса Петар   70' (Тойхерт Седрик (   70') Крузе Макс
Запасные: Похьянпало Йоэль Бюльтер Мариус Кариус Лорис Хюбнер Флориан Эндо Кейта
Кобель Грегор Мавропанос Константинос   90' Каминьски Марцин   85' (Сиссе Момо (   85') Антон Вальдемар Штенцель Паскаль   46' (Климович Матео (   46') Эндо Ватару Каразор Атакан   51' Томми Эрик   59' (Чурлинов Дарко (   59') Кулибали Танги   30'   46' (Фёрстер Филипп (   46') Дидави Даниэль   46' (Массимо Роберто (   46') Калайджич Саша
Запасные: Ахамада Науиру Клемент Филипп Кастро Гонсало Бредлов Фабиан
17 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Вольфсбург, Боруссия Мёнхенгладбах, Фрайбург
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