«Бавария» сильнее «Вольфсбурга», гладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» забили по 4 гола

«Бавария» сделала большой шаг к чемпионскому титулу, обыграв в гостях третью команду Бундеслиги, «Вольфсбург». Дубль Джамала Мусиалы позволил мюнхенцам победить со счетом 3:2 и установить отрыв в семь очков от второго места.

«Боруссия» Мёнхенгладбах и «Фрайбург» победили со счетом 4:0, а «Унион» был сильнее «Штуттгарта» (2:1). Без голов завершился матч «Аугсбурга» и «Арминии».