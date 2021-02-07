Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Вирц стал первым игроком Бундеслиги, забившим пять голов до восемнадцатилетия

07 Февраля 2021, 14:34,

В субботнем матче против «Штуттгарта» один из пяти голов «Байера» на свой счёт записал полузащитник Флориан Вирц. Для футболиста это был пятый гол в рамках Бундеслиги – один он забил в прошлом сезоне и четыре в нынешнем.

Как сообщают эксперты статистики из Opta, Вирц стал первым игроком Бундеслиги, забившим пять голов в рамках турнира до своего восемнадцатого дня рождения. Флориан оформил пятый гол в Бундеслиге в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 3 дней.

На текущую минуту «Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Байер, Флориан Вирц
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