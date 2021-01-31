Грэй перешёл из «Лестера» в «Байер»

«Байер» объявил о подписании полузащитника «Лестера» Демарая Грэя. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на полтора сезона. Англичанин оценивается в 12 млн евро, но «фармацевты» заплатили за него в шесть раз меньше этой суммы. В текущем сезоне Грэй провел лишь один матч в Премьер-лиге (18 минут), хотя с 2016 года защищал цвета «Лестера» 168 поединках.

«Байер» находится на четвертом месте в Бундеслиге, проведя 19 матчей. Что касается «Лестера», «лисы» идут третьими в чемпионате Англии с отставанием от лидера в четыре очка.