«РБ Лейпциг», «Вольфсбург» и «Байер» уверенно победили

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06 Февраля 2021, 19:24,
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Субботние матчи 20-го тура чемпионата Германии прошли без сюрпризов.
«РБ Лейпциг» разгромил «Шальке» (3:0), по три очка также набрали и другие команды из зоны Лиги чемпионов - «Вольфсбург» был сильнее «Аугсбурга» (2:0), а «Байер» забил пять мячей «Штуттгарту» (5:2). Дортмундская «Боруссия» неважно сыграла против «Фрайбурга» (1:2).
Протокол игры
|Шальке 04
|0:3
|РБ Лейпциг
|45' Мукиэле Норди (0:1)
|73' Забитцер Марсель (0:2)
|87' Орбан Вилли (0:3)
Ферман Ральф • Виллиам Фуртадо • Мустафи Шкодран • Настасич Матия • Колашинац Сеад • 69'Стамбули Бенжамен • Маскарель Омар 27' 59' ( Тиау Малик ( 59') • Шёпф Алессандро 59' ( Раман Бенито ( 59') • Ют Марк 39' ( Бурджеллаб Нассим ( 39') • Арит Амин • Matthew Hoppe 79' ( Сердар Суат ( 79')
Запасные: Мерджан Левент • Ощипка Бастиан • Лангер Михаэль • Мендиль Хамза
Гулачи Петер • Мукиэле Норди • Орбан Вилли • Юпамекано Део • Адамс Тайлер 67' ( Клостерманн Лукас ( 67') • Кампль Кевин • Анхелиньо Хосе • Ольмо Дани • Забитцер Марсель 82' 83' ( Хайдара Амаду ( 83') • Сорлот Александр 67' ( Поульсен Юссуф ( 67') • Нкунку Кристофер 83' ( Хи-Чан Хван ( 83')
Запасные: Самарджич Лазар • Мартинес Хосеп • Хальстенберг Марсель • Конате Ибраима
06 февраля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Протокол игры
|(1:0) Демирбай Керем 18'
|(2:0) Демирбай Керем 31'
|50' Калайджич Саша (2:1)
|(3:1) Бэйли Леон 57'
|(4:1) Вирц Флориан 68'
|77' Калайджич Саша (4:2)
|(5:2) Грэй Демарай 84'
Градецки Лукаш • Фосу-Менса Тимоти 62' ( Драгович Александр ( 62') • Та Джонатан • Тапсоба Эдмон • Синкгравен Дэйли • Вирц Флориан • Арангис Чарлес 88' ( Бендер Свен ( 88') • Демирбай Керем • Бэйли Леон 74' ( Фримпонг Жереми ( 74') • Шик Патрик • Диаби Мусса 74' ( Грэй Демарай ( 74')
Запасные: Ломб Никлас • Едвай Тин • Аларио Лукас • Паласиос Эксекиэль • Венделл Боргес
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер 46' ( Томми Эрик ( 46') • Вамангитука Силла • Эндо Ватару • Мангаля Орель • Фёрстер Филипп 80' ( Кулибали Тангуй ( 80') • Массимо Роберто 46' ( Ахамада Науиру ( 46') • Гонсалес Николас 22' ( Калайджич Саша ( 22') • Климович Матео 62' ( Клемент Филипп ( 62')
Запасные: Соса Борна • Каразор Атакан • Штенцель Паскаль • Бредлов Фабиан
06 февраля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры
|Аугсбург
|0:2
|Вольфсбург
|38' Вегхорст Ваут (0:1)
|59' Баку Ридле (0:2)
Гикевич Рафал • Гумни Роберт • 52'Гоувелеув Джеффри • Удуохаи Феликс • Валентин Мадс • Стробл Тобиас 77' ( Оксфорд Рис ( 77') • Груэсо Карлос 77' ( Tim Civeja ( 77') • Калиджиури Даниэль 67' ( Йенсен Фредрик ( 67') • Бенеш Ласло 40' 66' ( Рихтер Марко ( 66') • Хан Андре 86' ( Варгас Рубен ( 86') • Нидерлехнер Флориан
Запасные: Хедира Рани • Коубек Томаш • Грегорич Михаэль • Сухи Марек
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • Лакруа Максанс • Брукс Джон • Отавио Пауло • Шлагер Ксавер 68' ( Гилавоги Жошуа ( 68') • Арнольд Максимилиан • Баку Ридле 90' ( Бялек Бартош ( 90') • Герардт Янник 78' ( Брекало Йосип ( 78') • Штеффен Ренато 78' ( Филипп Максимилиан ( 78') • Вегхорст Ваут 90' ( Виктор Жоао II ( 90')
Запасные: Руссийон Жером • Мехмеди Адмир • Перван Павао • Понграчич Марин
06 февраля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|Фрайбург
|2:1
|Боруссия Д
|(1:0) Чон У-Ён 49'
|(2:0) Шмид Жонатан 52'
|76' Мукоко Юссуфа (2:1)
Мюллер Флориан • Шмид Жонатан 86' ( Кайтель Янник ( 86') • Линхарт Филипп • Шлоттербек Кевен • Гюнтер Кристиан • Хёлер Лукас 86' ( Кюблер Лукас ( 86') • Сантамария Батист • Хёфлер Николас • Грифо Винченцо 77' ( Гульде Мануэль ( 77') • Чон У-Ён 70' ( Петерсен Нильс ( 70') • Демирович Эрмедин 70' ( Хаберер Яник ( 70')
Запасные: Хайнц Доминик • Темпельман Лино • Уфофф Бенджамин • Тиль Гус
Хитц Mapвин • Джан Эмре • Хуммельс Матс • Аканджи Мануэль • 90'Геррейро Рафаэль • Брандт Юлиан 46' ( Беллингхем Джуд ( 46' ) • 78'Делани Томас 60' ( Дауд Махмуд ( 60') • Джованни Рейна 70' ( Рейньер Жезус ( 70') • Ройс Марко 60' ( Мукоко Юссуфа ( 60') • Санчо Джедон • Холанн Эрлинг
Запасные: Морей Матеу • Тиггес Штеффен • Пищек Лукаш • Шульц Нико • Унбехаун Лука
06 февраля. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры
|Майнц
|1:0
|Унион Берлин
|(1:0) Ньякат Мусса 22'
Центнер Робин • Юсте Йерри • Бель Штефан • Ньякат Мусса • Да Коста Данни • Кор Доминик • 28'Баррейро Леандро • 40'Мвене Филипп • Латца Данни 81' ( Глацель Роберт ( 81') • Сцалай Адам 81' ( Тауэр Никлас ( 81') • Онисиво Карим 84' ( Буркардт Джонатан ( 84')
Запасные: Штёгер Кевин • Бутьюс Жан-Поль • Хак Александер • Дамен Финн • Озтунали Левин • Брозински Даниэль
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • 60'Шлоттербек Нико 21' • 55'Триммель Кристофер • 68'Гентнер Кристиан 67' ( Гризбек Себастьян ( 67') • Андрих Роберт • Ингвартсен Маркус 82' ( Эндо Кейта ( 82') • Гисельман Нико 67' ( Рюэрсон Юлиан ( 67') • Тойхерт Седрик 33' 73' ( Муса Петар ( 73') • Авонийи Тайво 73' ( Похьянпало Йоэль ( 73')
Запасные: Бюльтер Мариус • Кариус Лорис • Гогия Акакий • Хюбнер Флориан
06 февраля. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Байер, РБ Лейпциг