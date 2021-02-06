Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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«РБ Лейпциг», «Вольфсбург» и «Байер» уверенно победили

06 Февраля 2021, 19:24,

Субботние матчи 20-го тура чемпионата Германии прошли без сюрпризов.

«РБ Лейпциг» разгромил «Шальке» (3:0), по три очка также набрали и другие команды из зоны Лиги чемпионов - «Вольфсбург» был сильнее «Аугсбурга» (2:0), а «Байер» забил пять мячей «Штуттгарту» (5:2). Дортмундская «Боруссия» неважно сыграла против «Фрайбурга» (1:2).

Протокол игры  
Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг
    45' Мукиэле Норди (0:1)
    73' Забитцер Марсель (0:2)
    87' Орбан Вилли (0:3)
Ферман Ральф Виллиам Фуртадо Мустафи Шкодран Настасич Матия Колашинац Сеад   69' Стамбули Бенжамен Маскарель Омар   27'   59' (Тиау Малик (   59') Шёпф Алессандро   59' (Раман Бенито (   59') Ют Марк   39' (Бурджеллаб Нассим (   39') Арит Амин Matthew Hoppe   79' (Сердар Суат (   79')
Запасные: Мерджан Левент Ощипка Бастиан Лангер Михаэль Мендиль Хамза
Гулачи Петер Мукиэле Норди Орбан Вилли Юпамекано Део Адамс Тайлер   67' (Клостерманн Лукас (   67') Кампль Кевин Анхелиньо Хосе Ольмо Дани Забитцер Марсель   82'   83' (Хайдара Амаду (   83') Сорлот Александр   67' (Поульсен Юссуф (   67') Нкунку Кристофер   83' (Хи-Чан Хван (   83')
Запасные: Самарджич Лазар Мартинес Хосеп Хальстенберг Марсель Конате Ибраима
06 февраля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Протокол игры  
Байер Л 5:2 Штуттгарт
(1:0) Демирбай Керем 18'    
(2:0) Демирбай Керем 31'    
    50' Калайджич Саша (2:1)
(3:1) Бэйли Леон 57'    
(4:1) Вирц Флориан 68'    
    77' Калайджич Саша (4:2)
(5:2) Грэй Демарай 84'    
Градецки Лукаш Фосу-Менса Тимоти   62' (Драгович Александр (   62') Та Джонатан Тапсоба Эдмон Синкгравен Дэйли Вирц Флориан Арангис Чарлес   88' (Бендер Свен (   88') Демирбай Керем Бэйли Леон   74' (Фримпонг Жереми (   74') Шик Патрик Диаби Мусса   74' (Грэй Демарай (   74')
Запасные: Ломб Никлас Едвай Тин Аларио Лукас Паласиос Эксекиэль Венделл Боргес
Кобель Грегор Мавропанос Константинос Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер   46' (Томми Эрик (   46') Вамангитука Силла Эндо Ватару Мангаля Орель Фёрстер Филипп   80' (Кулибали Тангуй (   80') Массимо Роберто   46' (Ахамада Науиру (   46') Гонсалес Николас   22' (Калайджич Саша (   22') Климович Матео   62' (Клемент Филипп (   62')
Запасные: Соса Борна Каразор Атакан Штенцель Паскаль Бредлов Фабиан
06 февраля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры  
Аугсбург 0:2 Вольфсбург
    38' Вегхорст Ваут (0:1)
    59' Баку Ридле (0:2)
Гикевич Рафал Гумни Роберт   52' Гоувелеув Джеффри Удуохаи Феликс Валентин Мадс Стробл Тобиас   77' (Оксфорд Рис (   77') Груэсо Карлос   77' (Tim Civeja (   77') Калиджиури Даниэль   67' (Йенсен Фредрик (   67') Бенеш Ласло   40'   66' (Рихтер Марко (   66') Хан Андре   86' (Варгас Рубен (   86') Нидерлехнер Флориан
Запасные: Хедира Рани Коубек Томаш Грегорич Михаэль Сухи Марек
Кастельс Коэн Мбабу Кевин Лакруа Максанс Брукс Джон Отавио Пауло Шлагер Ксавер   68' (Гилавоги Жошуа (   68') Арнольд Максимилиан Баку Ридле   90' (Бялек Бартош (   90') Герардт Янник   78' (Брекало Йосип (   78') Штеффен Ренато   78' (Филипп Максимилиан (   78') Вегхорст Ваут   90' (Виктор Жоао II (   90')
Запасные: Руссийон Жером Мехмеди Адмир Перван Павао Понграчич Марин
06 февраля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры  
Фрайбург 2:1 Боруссия Д
(1:0) Чон У-Ён 49'    
(2:0) Шмид Жонатан 52'    
    76' Мукоко Юссуфа (2:1)
Мюллер Флориан Шмид Жонатан   86' (Кайтель Янник (   86') Линхарт Филипп Шлоттербек Кевен Гюнтер Кристиан Хёлер Лукас   86' (Кюблер Лукас (   86') Сантамария Батист Хёфлер Николас Грифо Винченцо   77' (Гульде Мануэль (   77') Чон У-Ён   70' (Петерсен Нильс (   70') Демирович Эрмедин   70' (Хаберер Яник (   70')
Запасные: Хайнц Доминик Темпельман Лино Уфофф Бенджамин Тиль Гус
Хитц Mapвин Джан Эмре Хуммельс Матс Аканджи Мануэль   90' Геррейро Рафаэль Брандт Юлиан   46' (Беллингхем Джуд (   46'   78') Делани Томас   60' (Дауд Махмуд (   60') Джованни Рейна   70' (Рейньер Жезус (   70') Ройс Марко   60' (Мукоко Юссуфа (   60') Санчо Джедон Холанн Эрлинг
Запасные: Морей Матеу Тиггес Штеффен Пищек Лукаш Шульц Нико Унбехаун Лука
06 февраля. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры  
Майнц 1:0 Унион Берлин
(1:0) Ньякат Мусса 22'    
Центнер Робин Юсте Йерри Бель Штефан Ньякат Мусса Да Коста Данни Кор Доминик   28' Баррейро Леандро   40' Мвене Филипп Латца Данни   81' (Глацель Роберт (   81') Сцалай Адам   81' (Тауэр Никлас (   81') Онисиво Карим   84' (Буркардт Джонатан (   84')
Запасные: Штёгер Кевин Бутьюс Жан-Поль Хак Александер Дамен Финн Озтунали Левин Брозински Даниэль
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин   60' Шлоттербек Нико   21'   55' Триммель Кристофер   68' Гентнер Кристиан   67' (Гризбек Себастьян (   67') Андрих Роберт Ингвартсен Маркус   82' (Эндо Кейта (   82') Гисельман Нико   67' (Рюэрсон Юлиан (   67') Тойхерт Седрик   33'   73' (Муса Петар (   73') Авонийи Тайво   73' (Похьянпало Йоэль (   73')
Запасные: Бюльтер Мариус Кариус Лорис Гогия Акакий Хюбнер Флориан
06 февраля. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Байер, РБ Лейпциг
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