Бош: «Мы способны играть на равных с лучшей командой Европы – это вселяет в нас уверенность»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бош прокомментировал поражение от «Баварии» в тринадцатом туре чемпионата Германии.

«Мы здорово начали игру, провели весь матч на высоком уровне, были храбрыми и постоянно давили на «Баварию». Мы должны играть более ответственно в защите. Мы пропустили голы в концовках тайма, нужно подумать над этим.

Считаю, что мы не заслужили поражение. Из позитивных вещей можно отметить, что мы способны играть на равных с лучшей командой Европы. Это вселяет в нас уверенность. Нам необходимо извлечь правильные уроки из такого матча», - цитирует Боша пресс-служба леверкузенского клуба.