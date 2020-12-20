Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бош: «Мы способны играть на равных с лучшей командой Европы – это вселяет в нас уверенность»

20 Декабря 2020, 00:42,

Global Look Press

Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бош прокомментировал поражение от «Баварии» в тринадцатом туре чемпионата Германии.

«Мы здорово начали игру, провели весь матч на высоком уровне, были храбрыми и постоянно давили на «Баварию». Мы должны играть более ответственно в защите. Мы пропустили голы в концовках тайма, нужно подумать над этим.

Считаю, что мы не заслужили поражение. Из позитивных вещей можно отметить, что мы способны играть на равных с лучшей командой Европы. Это вселяет в нас уверенность. Нам необходимо извлечь правильные уроки из такого матча», - цитирует Боша пресс-служба леверкузенского клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Байер Леверкузен, Петер Бош
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола