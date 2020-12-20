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Мюллер – о победе над «Байером»: «Это было похоже на голливудский фильм»

20 Декабря 2020, 11:10,

Global Look Press

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал волевую победу над «Байером» (2:1) в тринадцатом туре чемпионата Германии.

«Это был своего рода финал. Мы хотели показать, что являемся лучшей командой Германии. Вы видели, что «Байер» очень близок к нам. Они могли нас сегодня обыграть. Сегодняшний матч показывает, что мы способны переламывать ход встречи. Гол на последних секундах похож на голливудский фильм, олицетворяющий весь 2020 год. Мы полностью выложились сегодня. Конечно, нам потребовалась сегодня и удача», - цитирует нападающего сборной Германии пресс-служба «Баварии».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Байер, Томас Мюллер
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