Левандовски на последней минуте подарил «Баварии» победу над «Байером»

Лидеры чемпионата Германии, «Байер» и «Бавария», определяли сильнейшего в очной битве. Встреча получилась равной и вполне могла завершиться вничью. После розыгрыша углового Патрик Шик вколотил мяч в сетку ворот чемпионов, а вскоре забил снова, но, как показал ВАР, из офсайда. В концовке 45-минутки Роберт Левандовски поразил пустые ворота после несогласованных действий игроков обороны. «Бавария» также имела супершанс, когда Джамал Мусиала зарядил в каркас ворот. Но все решилось на 90-й минуте, когда Левандовски ворвался в штрафную и уверенно пробил в верхнюю часть рамки. Победа 2:1 вывела «Баварию» в единоличные лидеры.