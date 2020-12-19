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Левандовски на последней минуте подарил «Баварии» победу над «Байером»

19 Декабря 2020, 22:29,

Global Look Press

Лидеры чемпионата Германии, «Байер» и «Бавария», определяли сильнейшего в очной битве. Встреча получилась равной и вполне могла завершиться вничью. После розыгрыша углового Патрик Шик вколотил мяч в сетку ворот чемпионов, а вскоре забил снова, но, как показал ВАР, из офсайда. В концовке 45-минутки Роберт Левандовски поразил пустые ворота после несогласованных действий игроков обороны. «Бавария» также имела супершанс, когда Джамал Мусиала зарядил в каркас ворот. Но все решилось на 90-й минуте, когда Левандовски ворвался в штрафную и уверенно пробил в верхнюю часть рамки. Победа 2:1 вывела «Баварию» в единоличные лидеры.

Протокол игры  
Байер Л 1:2 Бавария
(1:0) Шик Патрик 14'    
    43' Левандовски Роберт (1:1)
    90' Левандовски Роберт (1:2)
Градецки Лукаш Драгович Александр Та Джонатан Тапсоба Эдмон Синкгравен Дэйли Вирц Флориан Баумгартлингер Юлиан Амири Надим Бэйли Леон   72'   74' (Демирбай Керем (   74') Диаби Мусса Шик Патрик   82' (Аларио Лукас (   82')
Запасные: Вайзер Митчелл Ломб Никлас Гедикли Эмрехан Едвай Тин Беллараби Карим Венделл Боргес
Нойер Мануэль Зюле Никлас Боатенг Жером Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис Толиссо Корентен   68' (Мусиала Джамал (   68') Алаба Давид Коман Кингсли   32' (Сане Лерой (   32' Киммих Йозуа   68') Мюллер Томас Гнабри Серж   24' Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк Нюбель Александр Чупо-Мотинг Эрик Павар Бенджамин Коста Дуглас Ричардс Крис
19 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Байер
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Комментарии (2)
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2
redwhite1959
19 Декабря 2020, 22:42

Очередная волевая победа "Баварии"! Отличный матч - кто кого - атака на атаку! При этом соперники уважительно относились друг к другу - количество фолов для матча такого накала минимально. Комментатор в первом тайме несколько раз говорил об усталости мюнхенцев. Но у меня сложилось обратное мнение - количество беговой работы чемпионов Германии просто зашкаливает! Не знаю общее число километров пробега обеими командами, но уверен, что эта цифра впечатляет и для "Баварии" и для "Байера". Левандовский опять подтвердил свой класс! Но меня удивила другая цифра - он среди игроков обеих команд продемонстрировал самую высокую скорость бега! Для такого фактурного футболиста 34 км/час с гаком - просто невероятные цифры! И - уверен - xG для обеих команд также имеет высокое значение! Для РПЛ матчи такого уровня - неосуществимая мечта((

0
NOBODY
19 Декабря 2020, 23:13

ты знаешь, я посмотрел половину первого тайма, ну там Бавария и правда не совсем на сея похожа была, будто с пудовыми гирями на ногах играла.....Какая-то тяжелая, давящая ирга была с их стороны...По сравнению с тем же "барслонским матчем в ЛЧ"....И все равно смогли победить!!! вот это правда волевая победа, молодцы, мюнхенцы!!!

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