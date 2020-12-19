Левандовски на последней минуте подарил «Баварии» победу над «Байером»

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19 Декабря 2020, 22:29,
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Лидеры чемпионата Германии, «Байер» и «Бавария», определяли сильнейшего в очной битве. Встреча получилась равной и вполне могла завершиться вничью. После розыгрыша углового Патрик Шик вколотил мяч в сетку ворот чемпионов, а вскоре забил снова, но, как показал ВАР, из офсайда. В концовке 45-минутки Роберт Левандовски поразил пустые ворота после несогласованных действий игроков обороны. «Бавария» также имела супершанс, когда Джамал Мусиала зарядил в каркас ворот. Но все решилось на 90-й минуте, когда Левандовски ворвался в штрафную и уверенно пробил в верхнюю часть рамки. Победа 2:1 вывела «Баварию» в единоличные лидеры.
Протокол игры
|(1:0) Шик Патрик 14'
|43' Левандовски Роберт (1:1)
|90' Левандовски Роберт (1:2)
Градецки Лукаш • Драгович Александр • Та Джонатан • Тапсоба Эдмон • Синкгравен Дэйли • Вирц Флориан • Баумгартлингер Юлиан • Амири Надим • Бэйли Леон 72' 74' ( Демирбай Керем ( 74') • Диаби Мусса • Шик Патрик 82' ( Аларио Лукас ( 82')
Запасные: Вайзер Митчелл • Ломб Никлас • Гедикли Эмрехан • Едвай Тин • Беллараби Карим • Венделл Боргес
Нойер Мануэль • Зюле Никлас • Боатенг Жером • Эрнандес Люка • Альфонсо Дэвис • Толиссо Корентен 68' ( Мусиала Джамал ( 68') • Алаба Давид • Коман Кингсли 32' ( Сане Лерой ( 32' • Киммих Йозуа 68') • Мюллер Томас • Гнабри Серж • 24'Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк • Нюбель Александр • Чупо-Мотинг Эрик • Павар Бенджамин • Коста Дуглас • Ричардс Крис
19 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Байер
Очередная волевая победа "Баварии"! Отличный матч - кто кого - атака на атаку! При этом соперники уважительно относились друг к другу - количество фолов для матча такого накала минимально. Комментатор в первом тайме несколько раз говорил об усталости мюнхенцев. Но у меня сложилось обратное мнение - количество беговой работы чемпионов Германии просто зашкаливает! Не знаю общее число километров пробега обеими командами, но уверен, что эта цифра впечатляет и для "Баварии" и для "Байера". Левандовский опять подтвердил свой класс! Но меня удивила другая цифра - он среди игроков обеих команд продемонстрировал самую высокую скорость бега! Для такого фактурного футболиста 34 км/час с гаком - просто невероятные цифры! И - уверен - xG для обеих команд также имеет высокое значение! Для РПЛ матчи такого уровня - неосуществимая мечта((
ты знаешь, я посмотрел половину первого тайма, ну там Бавария и правда не совсем на сея похожа была, будто с пудовыми гирями на ногах играла.....Какая-то тяжелая, давящая ирга была с их стороны...По сравнению с тем же "барслонским матчем в ЛЧ"....И все равно смогли победить!!! вот это правда волевая победа, молодцы, мюнхенцы!!!