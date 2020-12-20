Сане – об обратной замене: «Это стало для меня неожиданностью, но такое случается»

Вингер «Баварии» Лерой Сане прокомментировал обратную замену в матче с леверзкузенским «Байером» (2:1).

«Я был удивлен заменой, сначала это стало для меня неожиданностью, но такое случается. Команда поддержала меня после финального свистка.

Я чувствую полное доверие со стороны партнёров, мне очень хорошо в «Баварии». Я сам являюсь своим самым большим критиком и понимаю, что в последнее время не показываю свой максимум. Но это изменится.

Я вернулся после травмы и снова получил повреждение осенью. При таком графике мне было сложно набрать форму. Я счастлив, что могу отдохнуть несколько дней от футбола и провести время с семьёй», - цитирует Сане Bayern & Germany.