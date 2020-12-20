Флик – о волевой победе над «Байером»: «Мы способны наказывать соперника за каждую ошибку»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал волевую победу над «Байером» (2:1) в тринадцатом туре немецкой Бундеслиги.

«Мы очень хотели победить. Вы уже могли убедиться ранее, что у нас есть характер. Мы находимся в такой форме, что способны наказывать соперника за каждую ошибку. У нашей команды есть класс, который позволяет возвращаться в таких играх и верить в свои силы до последней секунды.

Я рад, что нам удалось улететь из Леверкузена с победой. Это последний матч в году, который сложился для нас феноменальным образом», - цитирует Флика пресс-служба мюнхенского клуба.