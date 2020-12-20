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Флик – о волевой победе над «Байером»: «Мы способны наказывать соперника за каждую ошибку»

20 Декабря 2020, 10:31,

Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал волевую победу над «Байером» (2:1) в тринадцатом туре немецкой Бундеслиги.

«Мы очень хотели победить. Вы уже могли убедиться ранее, что у нас есть характер. Мы находимся в такой форме, что способны наказывать соперника за каждую ошибку. У нашей команды есть класс, который позволяет возвращаться в таких играх и верить в свои силы до последней секунды.

Я рад, что нам удалось улететь из Леверкузена с победой. Это последний матч в году, который сложился для нас феноменальным образом», - цитирует Флика пресс-служба мюнхенского клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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