Кевин-Принс Боатенг: «Де Дзерби превосходит Гвардиолу»

Бывший ганский футболист Кевин-Принс Боатенг высоко оценил тренерские способности Роберто де Дзерби.

Экс-игрок «Милана», «Барселоны» и множества других статусных клубов пересёкся с нынешним наставником «Брайтона» в итальянском «Сассуоло».

«Всё было бы совсем иначе, если бы я работал с де Дзерби 10-12 лет назад. Думаю, он будет лучшим тренером следующих 20-30 лет. Он способен сделать сильнее кого угодно – от резервного вратаря до нападающего.

Когда он был моим тренером, мне было 32 года, но я чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Он всегда знает, когда и что нужно сказать игрокам. Для него важен человеческий аспект, что имеет основополагающее значение в тренерском деле.

Могу ли я сказать, что де Дзерби лучше Гвардиолы? Да, это так», – заявил в интервью TV Play Боатенг.