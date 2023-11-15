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Кевин-Принс Боатенг: «Де Дзерби превосходит Гвардиолу»

15 Ноября 2023 • 01:11 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Брайтон
25.11 18:00

Бывший ганский футболист Кевин-Принс Боатенг высоко оценил тренерские способности Роберто де Дзерби.

Экс-игрок «Милана», «Барселоны» и множества других статусных клубов пересёкся с нынешним наставником «Брайтона» в итальянском «Сассуоло».

«Всё было бы совсем иначе, если бы я работал с де Дзерби 10-12 лет назад. Думаю, он будет лучшим тренером следующих 20-30 лет. Он способен сделать сильнее кого угодно – от резервного вратаря до нападающего.

Когда он был моим тренером, мне было 32 года, но я чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Он всегда знает, когда и что нужно сказать игрокам. Для него важен человеческий аспект, что имеет основополагающее значение в тренерском деле. 

Могу ли я сказать, что де Дзерби лучше Гвардиолы? Да, это так», – заявил в интервью TV Play Боатенг.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Сассуоло Кевин-Принс Боатенг Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги

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