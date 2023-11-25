«Брайтон» с трудом переиграл «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» и «Брайтон» провели событийный матч 13-го тура Премьер-лиги. Энтони Эланга забил уже на третьей минуте, но к исходу часа игры хозяева уже уступали 1:3. С передач Паскаля Гросса отличились Эван Фергюсон и Жоао Педро, который позже забил пенальти. На 73-й минуте Льюис Данк схлопотал три карточки подряд и удалился с поля, а Морган Гиббс-Уайт забил с 11 метров - 2:3.

«Брайтон» уже седьмой, прервав наконец-то безвыигрышную серию, «лесники» - 14-е.