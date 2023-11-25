«Брайтон» с трудом переиграл «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» и «Брайтон» провели событийный матч 13-го тура Премьер-лиги. Энтони Эланга забил уже на третьей минуте, но к исходу часа игры хозяева уже уступали 1:3. С передач Паскаля Гросса отличились Эван Фергюсон и Жоао Педро, который позже забил пенальти. На 73-й минуте Льюис Данк схлопотал три карточки подряд и удалился с поля, а Морган Гиббс-Уайт забил с 11 метров - 2:3.
«Брайтон» уже седьмой, прервав наконец-то безвыигрышную серию, «лесники» - 14-е.
Протокол игры
|(1:0) Эланга Энтони3'
|26'Фергюсон Эван (1:1)
|45'Педро Жоао (1:2)
|58'Педро Жоао (1:3)
|(2:3) Гиббс-Уайт Морган76'
Влаходимос Одиссеас•Эйна Ола90' (Уильямс Неко (90') •Ньякат Мусса• 74'Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри• 54'Мангаля Орель•Гиббс-Уайт Морган•Данило Ларанжера63' (Ориги Дивок (63') •Домингес Николас69' (Йейтс Райан (69') •Эланга Энтони•Вуд Крис63' (Хадсон-Одои Каллум (63')
Запасные: Монтьель Гонсало•Куяте Шейху•Тёрнер Мэтт•Орье Серж•Боли Вийи
Вербрюгген Барт• 82'Вельтман Йоел•Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис 72'• 73'Лемпти Тарик35' (Хиншелвуд Джек (35') •Гросс Паскаль•Гилмор Билли77' (Модер Якуб (77') •Саймон Адингра• 65'Лаллана Адам46' (Буонанотте Факундо (46') • 90'Фати Ансу21' (Педро Жоао (21') •Фергюсон Эван 74'77' (Балеба Карлос (77')
25 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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