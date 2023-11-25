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«Брайтон» с трудом переиграл «Ноттингем Форест»

25 Ноября 2023 • 20:04 Комментировать
Ноттингем Форест
2:3
Брайтон

«Ноттингем Форест» и «Брайтон» провели событийный матч 13-го тура Премьер-лиги. Энтони Эланга забил уже на третьей минуте, но к исходу часа игры хозяева уже уступали 1:3. С передач Паскаля Гросса отличились Эван Фергюсон и Жоао Педро, который позже забил пенальти. На 73-й минуте Льюис Данк схлопотал три карточки подряд и удалился с поля, а Морган Гиббс-Уайт забил с 11 метров - 2:3.

«Брайтон» уже седьмой, прервав наконец-то безвыигрышную серию, «лесники» - 14-е.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:3Брайтон
(1:0) Эланга Энтони3'  
  26'Фергюсон Эван (1:1)
  45'Педро Жоао (1:2)
  58'Педро Жоао (1:3)
(2:3) Гиббс-Уайт Морган76'  
Влаходимос ОдиссеасЭйна Ола 90' (Уильямс Неко ( 90') Ньякат Мусса  74'Мурильо ДжейсонТоффоло Харри  54'Мангаля ОрельГиббс-Уайт МорганДанило Ларанжера 63' (Ориги Дивок ( 63') Домингес Николас 69' (Йейтс Райан ( 69') Эланга ЭнтониВуд Крис 63' (Хадсон-Одои Каллум ( 63')
Запасные: Монтьель ГонсалоКуяте ШейхуТёрнер МэттОрье СержБоли Вийи
Вербрюгген Барт  82'Вельтман ЙоелВан Хекке Ян-ПольДанк Льюис  72'  73'Лемпти Тарик 35' (Хиншелвуд Джек ( 35') Гросс ПаскальГилмор Билли 77' (Модер Якуб ( 77') Саймон Адингра  65'Лаллана Адам 46' (Буонанотте Факундо ( 46'  90') Фати Ансу 21' (Педро Жоао ( 21') Фергюсон Эван  74' 77' (Балеба Карлос ( 77')
Запасные: Стил ДжейсонДжексон БенБэйкер-Боайти БенисиоДаффус Джош
25 ноября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Брайтон

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