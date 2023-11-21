Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» начал обсуждения с тренером из АПЛ слухи

21 Ноября 2023 • 21:18 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Брайтон
25.11 18:00

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может продолжить карьеру в Испании.

Итальянский специалист проделывает впечатляющую работу у руля «чаек», за что уже удостоился внимания со стороны многочисленных грандов. Одним из клубов, проявляющих интерес, ранее уже назывался «Реал». Согласно сведениям Sport, «королевский клуб» начал обсуждения с де Дзерби по поводу возможного сотрудничества. 44-летний наставник рассматривается в качестве замены Карло Анчелотти, чей действующий контракт истекает в июне 2024 года.

Роберто де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября прошлого года. На данный момент команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги

Новости по матчу

19 Ноября
14:00
Романо: «Могу подтвердить, что большие клубы следят за Фергюсоном»
15 Ноября
01:11
Кевин-Принс Боатенг: «Де Дзерби превосходит Гвардиолу»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Ноября
22:47 · Англия. Премьер-лига
Бремер: «Я сосредоточен на «Ювентусе», но однажды хотел бы поиграть в АПЛ»
22:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного ветерана «Баварии»
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может повысить ценник Лукаку
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Ле Норманом слухи
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» продолжает переговоры по Санчо слухи
21:32 · Англия. Премьер-лига
​«Баварии» сообщили, что Томиясу не продаётся
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Реал» начал обсуждения с тренером из АПЛ слухи
20:33 · Англия. Премьер-лига
Малком может перебраться в АПЛ
20:31 · Англия. Премьер-лига
​Выкуп доли «Манчестер Юнайтед» Рэтклиффом переносится
19:23 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва: «Если смогу, я потяну за ниточки, чтобы Невеш отправился в «Манчестер Сити», а не в «Манчестер Юнайтед»
19:00 · Англия. Премьер-лига
​«Боруссии» тоже не нужен Чалоба
17:58 · Англия. Премьер-лига
​На «Олд Траффорд» куски бетона упали на фанатов 1
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Три клуба АПЛ следят за Дембеле
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Луис Фабиано: Я был бы лучше Холанна в «Манчестер Сити»
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» 86 лет не может два раза подряд обыграть «Ливерпуль» в АПЛ
Все новости
Рекомендуем