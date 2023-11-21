Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может продолжить карьеру в Испании.

Итальянский специалист проделывает впечатляющую работу у руля «чаек», за что уже удостоился внимания со стороны многочисленных грандов. Одним из клубов, проявляющих интерес, ранее уже назывался «Реал». Согласно сведениям Sport, «королевский клуб» начал обсуждения с де Дзерби по поводу возможного сотрудничества. 44-летний наставник рассматривается в качестве замены Карло Анчелотти, чей действующий контракт истекает в июне 2024 года.

Роберто де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября прошлого года. На данный момент команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.