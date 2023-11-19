Романо: «Могу подтвердить, что большие клубы следят за Фергюсоном»

Известный журналист Фабрицио Романо высказался на тему будущего нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона.

Ранее сообщалось, что интерес к 19-летнему ирландцу проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сумма возможного трансфера может составить больше 100 миллионов евро.

Романо подтвердил, что большие клубы следят за молодым футболистом.

«В последнее время мы всё чаще видим, что Эвана Фергюсона из «Брайтона» связывают с такими клубами, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Я могу подтвердить, что такие большие клубы следят за Фергюсоном, поскольку он очень талантлив, но это обычная разведка», — сказал Романо.

В нынешнем сезоне Фергюсон провёл за «Брайтон» 14 матчей, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирландии в 65 миллионов евро.